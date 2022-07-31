Десятки фанатов «Факела» встретили комментатора Нагучева у отеля. Он называл стадион клуба чудовищем и катакомбами

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев накануне отработал матч третьего тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (3:3).

В день матча у отеля Нагучева встретили десятки местных болельщиков, которые скандировали кричалки про стадион «Факела».

В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».

Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.

«Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.

Это лучшие данные среди клубов РПЛ.

«Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу