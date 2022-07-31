Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Десятки фанатов «Факела» встретили комментатора Нагучева у отеля. Он называл стадион клуба чудовищем и катакомбами

Десятки фанатов «Факела» встретили комментатора Нагучева у отеля. Он называл стадион клуба чудовищем и катакомбами

31 июля 2022, 10:13
6

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев накануне отработал матч третьего тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (3:3).

В день матча у отеля Нагучева встретили десятки местных болельщиков, которые скандировали кричалки про стадион «Факела».

В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».

Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.

  • «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
  • Это лучшие данные среди клубов РПЛ.
  • «Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

Еще по теме:
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!» 9
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита» 32
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже» 3
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
664
1659256502
Хорошо хоть жив остался Нагучев) Я бы на месте болельщиков Факела пустил его на вилы. Пустомелю проплаченного)
Ответить
balam
1659257160
Стадион с виду приличный,а атмосфера вообще огонь.Удачи народному клубу
Ответить
Красногорск_Фан
1659258873
Только сегодня друзья присылали фото и видео. Отличный стадион. В городе праздник, вернулись в вышку спустя 21 год, в других городах (например в Белгороде) покупают абонементы на домашние игры факела. Комментатор дятел
Ответить
BarStep
1659260094
А с другой стороны, не было бы этого репортажа и никто бы не ускорился с ремонтом и стадион мог действительно не пройти лицензирование.. Кто знает, кто знает.. Могли бы и спасибо парню сказать за тот репортаж..
Ответить
BRO_football
1659261561
Приятно видеть, что несмотря на все неприятные слова про стадион Факела, фанаты Факела хорошо встретили Нагучева. А то ведь могли и морду набить. Повезло ему. Да плевать на этот стадион! Футбол для людей. Если им нравится ходить на матчи Факела, то не мешайте им. Пусть чиновники РФС засунут свои регламенты глубоко в задницу!
Ответить
portero
1659261862
Сейчас яйцами и помидорами нельзя закидывать, всё снимут на камеру.... А следовало бы...
Ответить
Главные новости
ВидеоСемак провел экскурсию по стадиону «Зенита» мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
1
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
11
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+