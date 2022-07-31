Десятки фанатов «Факела» встретили комментатора Нагучева у отеля. Он называл стадион клуба чудовищем и катакомбами

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев накануне отработал матч третьего тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (3:3).
В день матча у отеля Нагучева встретили десятки местных болельщиков, которые скандировали кричалки про стадион «Факела».
В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».
Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.
- «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
- Это лучшие данные среди клубов РПЛ.
- «Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.
Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»