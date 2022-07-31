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    Десятки фанатов «Факела» встретили комментатора Нагучева у отеля. Он называл стадион клуба чудовищем и катакомбами

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев накануне отработал матч третьего тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (3:3).

    В день матча у отеля Нагучева встретили десятки местных болельщиков, которые скандировали кричалки про стадион «Факела».

    В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».

    Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.

    • «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
    • Это лучшие данные среди клубов РПЛ.
    • «Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.

    Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4872

      Красногорск_Фан 6 минут назад

      Только сегодня друзья присылали фото и видео. Отличный стадион. В городе праздник, вернулись в вышку спустя 21 год, в других городах (например в Белгороде) покупают абонементы на домашние игры факела. Комментатор дятел

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      Рейтинг: +1287

      balam 35 минут назад

      Стадион с виду приличный,а атмосфера вообще огонь.Удачи народному клубу

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      Рейтинг: +2015

      Semushkin Roman Valerievi 45 минут назад

      Хорошо хоть жив остался Нагучев) Я бы на месте болельщиков Факела пустил его на вилы. Пустомелю проплаченного)

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