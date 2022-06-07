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Нагучев сравнил стадион «Факела» с катакомбами: «Если боссов это устраивает, снимаю все вопросы»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев ответил на критику спортивного директора «Факела» Кирилла Котова после высказывания о воронежском стадионе.

Нагучев ранее написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Котов позже ответил: «Лишь бы он сам был в приличном обществе».

«Ну если даже боссов «Факела» устраивает такой стадион, то я вообще снимаю все вопросы. Катакомбы – это ок? Ну и ладно. Наслаждайтесь», – написал Нагучев в телеграме.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

Фото: телеграм-канал Романа Нагучева

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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07.06.2022 21:31
Комментарии9
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    Рейтинг: +188

    Venom888 21 минуту назад

    А причем тут УФа или кто еще вылетевший из РПЛ?? Вылетели и вылетели, только так.

    А если Факел не проходит, то шанс дают следующему по списку в ФНЛ, все по правилам, а это Енисей или Алания.

    А вообще, если по существу, то зачем давать играть матч, а потом блокировать переход в РПЛ из-за стадиона? Почему сразу не проверять это и не давать время на исправление? А потом уже играть матч за выход, если прошел проверку. А так ерунда как мне кажется получается.

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    Рейтинг: +135

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Ну тут очевидное лоббирование клуба вылетевшего по спортивному принципу ( Уфы). Шамилька все никак не смирится что двухэтажный автобус вылетел в пердив )))))) Ему в телеге написали и все популярно объяснили. Про то что работы ведутся в срок до 7 июля, про наличие у Факела в разработке запасной арены. На 10 К зрителей. Факел сможет туда въехать через некоторый промежуток времени, пока полноценно не реконструируется ЦСП. Но похоже у Нагучева 47 хромосом ))))))))))

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    Рейтинг: +438

    Vratarь 1 час назад

    Были бы катакомбы - ты бы оттуда не вышел.

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    Рейтинг: +1325

    Loko_Roma 1 час назад

    Главное что у США большой госдолг

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    Рейтинг: +1943

    Semushkin Roman Valerievi > Loko_Roma 43 минуты назад

    Главное что ты пересмотрел Соловьева и Симонян)))

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    Рейтинг: +23068

    JTherry 2 часа назад

    Нагучев отрабатывает кэш от "приличного общества" Газика с Музагуловым... а у самой фуфы до сих пор на стадионе искусственное поле, на котором футболистам противопоказано играть...

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    Рейтинг: +490

    klimovich 2 часа назад

    Во-первых, катакомбы - это подземное сооружение, если я не ошибаюсь. Во-вторых в чем проблема-то? Что асфальт с трещинами? Ну там не наскар будет. Я и не на таких стадионах профессиональный футбол смотрел. Гламурные кисы и чинуши с двумя подбородками могут обижаться и не приходить. Пускай приходят те, кому реально интересен футбол и поддержка своей команды. И футболистам будет видно, для кого играют.

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    Рейтинг: +181

    FCSpartakM > klimovich 1 час назад

    то есть ты реально,кроме асфальта здесь ничего не видишь?

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    Рейтинг: +1943

    Semushkin Roman Valerievi > FCSpartakM 42 минуты назад

    А что не так?! Кресел нет в некоторых местах после фанатской бучи, да и все.

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