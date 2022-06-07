Нагучев сравнил стадион «Факела» с катакомбами: «Если боссов это устраивает, снимаю все вопросы»

А причем тут УФа или кто еще вылетевший из РПЛ?? Вылетели и вылетели, только так.
А если Факел не проходит, то шанс дают следующему по списку в ФНЛ, все по правилам, а это Енисей или Алания.
А вообще, если по существу, то зачем давать играть матч, а потом блокировать переход в РПЛ из-за стадиона? Почему сразу не проверять это и не давать время на исправление? А потом уже играть матч за выход, если прошел проверку. А так ерунда как мне кажется получается.
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев ответил на критику спортивного директора «Факела» Кирилла Котова после высказывания о воронежском стадионе.
Нагучев ранее написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Котов позже ответил: «Лишь бы он сам был в приличном обществе».
«Ну если даже боссов «Факела» устраивает такой стадион, то я вообще снимаю все вопросы. Катакомбы – это ок? Ну и ладно. Наслаждайтесь», – написал Нагучев в телеграме.
- «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
- «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.
Фото: телеграм-канал Романа Нагучева