«Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Нагучев показал фото стадиона «Факела»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния Центрального стадиона профсоюзов.

«Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.

«Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

«Это стадион в Воронеже прямо сейчас. Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе.

ФНЛ давно плевать на стадионы, там минимальные требования, но РПЛ – другое. Год назад лига не допустила «Оренбург» просто за недостаток мест. От страха, что так будет снова, ремонтные работы в Оренбурге работы велись чуть ли не по ходу стыков с «Уфой». Справились.

Справедливо, если «Факел» начнeт новый сезон там, где такой стадион примут – то есть в The Last of Us (видеоигра о постапокалипсисе – прим. «Бомбардира»). До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями «потом исправим» можно обратится в «Тамбов». Там два сезона трудились лгуны.

С очень большой долей вероятности «Уфа» вернeтся в РПЛ. Пункт 4.5.5. регламента на это намекает:«Клубы ПЛ и клубы ФНЛ завоевавшие право участвовать в Чемпионате, но не получившие лицензию РФС-1 к чемпионату не допускаются. Они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество получают клубы, выступавшие в РПЛ сезона-2021/22 перед клубами ФНЛ».

У «Уфы» есть лицензия РФС-1», – написал Нагучев в телеграме, приложив фото со стадиона «Факела».