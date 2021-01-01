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«Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Нагучев показал фото стадиона «Факела»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния Центрального стадиона профсоюзов.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

«Это стадион в Воронеже прямо сейчас. Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе.

ФНЛ давно плевать на стадионы, там минимальные требования, но РПЛ – другое. Год назад лига не допустила «Оренбург» просто за недостаток мест. От страха, что так будет снова, ремонтные работы в Оренбурге работы велись чуть ли не по ходу стыков с «Уфой». Справились.

Справедливо, если «Факел» начнeт новый сезон там, где такой стадион примут – то есть в The Last of Us (видеоигра о постапокалипсисе – прим. «Бомбардира»). До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями «потом исправим» можно обратится в «Тамбов». Там два сезона трудились лгуны.

С очень большой долей вероятности «Уфа» вернeтся в РПЛ. Пункт 4.5.5. регламента на это намекает:«Клубы ПЛ и клубы ФНЛ завоевавшие право участвовать в Чемпионате, но не получившие лицензию РФС-1 к чемпионату не допускаются. Они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество получают клубы, выступавшие в РПЛ сезона-2021/22 перед клубами ФНЛ».

У «Уфы» есть лицензия РФС-1», – написал Нагучев в телеграме, приложив фото со стадиона «Факела».

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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Сегодня, 19:43
Комментарии9
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    Рейтинг: +23063

    JTherry 8 минут назад

    зачем РПЛ нужна фуфа, с уже разбежавшимися футболистами..? она нужна Мурзагулову и Газику, чтобы удовлетворить свои амбиции в "бросании перчаток", а вдруг добросит...)

    0
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    Рейтинг: +24411

    bset 31 минуту назад

    Скоро РПЛ станет закрытой лигой) С нынешней финансовой системой нашего футбола никто не горит желанием выходить в лигу выше - от этого одни лишь расходы. Что уж говорить о том, чтобы подгонять стадион под критерии РПЛ.

    0
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    Рейтинг: +15812

    Cleaner 58 минут назад

    Положить 100 метров асфальта и установить кресла в одном секторе по мнению этого ЖУРНАЛИСТИШКИ - проблема для такого города, как Воронеж?
    Уж не Газизов ли Нагучеву приплачивает...(

    2
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    Рейтинг: +436

    Vratarь 59 минут назад

    Пришёл на стройку, сфотографировал. В сортир зайди - не смывай и выложи шокирующие факты в Телеграм

    3
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    Рейтинг: +77

    Теркчанин 1 час назад

    увеличить до 18 клубов с и все будут довольны:)

    0
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    Рейтинг: +65292

    portero 1 час назад

    Точно твою харю надо убрать подальше...

    3
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    Рейтинг: +116

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Воронеж 21 год ждал выхода в премьер- лигу. Какая Уфа? Опять смотреть тошнотный антифутбол. Уфа проиграла. На выход!!!

    6
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    Рейтинг: +521

    fakeid 1 час назад

    борзыкин (с фабрики футбола) вчера визжал, что оренбургу делали 2 китайских предупреждения по поводу стадиона, на третий раз не пустили в рпл. так что факел на первый раз можно простить, пусть за год приведут в порядок. но главное - чтобы уфа не вернулась.

    3
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    Рейтинг: +547

    RUSARM 1 час назад

    А почему уфа,а не Арсенал? У Арсенала стадион лучше,так как газон травяной,а у уфы говно покрытие!!

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