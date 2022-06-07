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  • «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Нагучев показал фото стадиона «Факела»

«Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Нагучев показал фото стадиона «Факела»

7 июня 2022, 19:43
12

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния Центрального стадиона профсоюзов.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

«Это стадион в Воронеже прямо сейчас. Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе.

ФНЛ давно плевать на стадионы, там минимальные требования, но РПЛ – другое. Год назад лига не допустила «Оренбург» просто за недостаток мест. От страха, что так будет снова, ремонтные работы в Оренбурге работы велись чуть ли не по ходу стыков с «Уфой». Справились.

Справедливо, если «Факел» начнeт новый сезон там, где такой стадион примут – то есть в The Last of Us (видеоигра о постапокалипсисе – прим. «Бомбардира»). До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями «потом исправим» можно обратится в «Тамбов». Там два сезона трудились лгуны.

С очень большой долей вероятности «Уфа» вернeтся в РПЛ. Пункт 4.5.5. регламента на это намекает:«Клубы ПЛ и клубы ФНЛ завоевавшие право участвовать в Чемпионате, но не получившие лицензию РФС-1 к чемпионату не допускаются. Они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество получают клубы, выступавшие в РПЛ сезона-2021/22 перед клубами ФНЛ».

У «Уфы» есть лицензия РФС-1», – написал Нагучев в телеграме, приложив фото со стадиона «Факела».

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (12)
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RUSARM
1654620991
А почему уфа,а не Арсенал? У Арсенала стадион лучше,так как газон травяной,а у уфы говно покрытие!!
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Salt-N-Pepa
1654621797
Воронеж 21 год ждал выхода в премьер- лигу. Какая Уфа? Опять смотреть тошнотный антифутбол. Уфа проиграла. На выход!!!
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portero
1654622718
Точно твою харю надо убрать подальше...
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Vratarь
1654623963
Пришёл на стройку, сфотографировал. В сортир зайди - не смывай и выложи шокирующие факты в Телеграм
Ответить
JTherry
1654627022
зачем РПЛ нужна фуфа, с уже разбежавшимися футболистами..? она нужна Мурзагулову и Газику, чтобы удовлетворить свои амбиции в "бросании перчаток", а вдруг добросит...)
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paracetamol
1654629901
Чем в Уфе-то лучше. Искусственное покрытие прошлого века, сначала вообще в какой-то церкви играли, зрителей минимум, убожество еще то! А в Воронеже хоть футбол любят.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1654635512
Нормальный стадион. Не у всех же Газпром папа. Нам сейчас не до выпендрежа. В Европе и мире не играем, так что дома надо круглого гонять и пофиг где.
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inzek
1654644392
если это реальные фото, то при финансировании все за месяц делается. говорю как строитель. далее пусть чиновники распиливают и "своих" протаскивают
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ZhenjaSAB
1654701239
Нагучеву просто Уфа это пост заказала!
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kosmonaft
1655166732
Вот из-за таких фуфловых журналистику матчТВ ни кто уже не смотрит все нормальные ушли остались продажные шкуры которые за падачку готовы у газизова очко вылизывать
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