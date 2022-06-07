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  • Директор «Факела» – о критике стадиона: «Лишь бы Нагучев сам был в приличном обществе»

Директор «Факела» – о критике стадиона: «Лишь бы Нагучев сам был в приличном обществе»

7 июня 2022, 20:16
13

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на критику комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева в адрес воронежского стадиона.

Нагучев ранее опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».

«Нагучев назвал наш стадион чудовищем и сказал, что не хочет видеть наш стадион в приличном обществе? Лишь бы он сам был в приличном обществе. Больше я не хочу об этом говорить», – сказал Котов.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (13)
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Salt-N-Pepa
1654622703
Руки прочь от Факела! Команда заработала выход пусть и играет !!! 100 % РФС получили дикий откат от газизки, чтобы оставить дноуфу в рпл. Закулисный , хитрый башкирский интриган (((( Желаю Факелу играть в ПЛ. Был два раза на выездах в этом городе. Атмосферный, громкий и главное посещаемый стадион. То ли дело Саранск, где на футбол ходит 1,5 колеки, да чинуши?!)))
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portero
1654622874
Газик шлюхе денег подкинул, вот он и начал кукарекать. Факелу разобраться со стадионом желаю по-быстрому...
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vladik12
1654622895
Это че, угроза, э?! Ну и нафиг этот "Факел" в РПЛ с их развалинами вместо стадиона, пусть в КФК пылят!
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Garrincha58
1654623178
а кто этот Нигачув ???
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Vratarь
1654624089
Так он уже в неприличном, на "Матч ТВ".
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anri1703
1654625318
как же падает уровень спортивных журналистов ( последний нрмальный комментатор который на матче был(хотя наверное на спорте еще ) это Стогниенко
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paracetamol
1654630960
Сколько проходимцев от журналистики еще Газизов наймет, не представляю!
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CSKA471
1654635706
Ну он же не про факел, а про стадик, так займитесь господа чиновники стадионом, и примите полезную критику
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zigbert
1654668652
Критика может и правильная но почему то об этих недостатках стадиона заговорили именно сейчас? Есть заинтересованные стороны чтобы не пустить Факел в РПЛ.
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