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Директор «Факела» – о критике стадиона: «Лишь бы Нагучев сам был в приличном обществе»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на критику комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева в адрес воронежского стадиона.

Нагучев ранее опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».

«Нагучев назвал наш стадион чудовищем и сказал, что не хочет видеть наш стадион в приличном обществе? Лишь бы он сам был в приличном обществе. Больше я не хочу об этом говорить», – сказал Котов.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

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Источник: Metaratings

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1627

    anri1703 38 минут назад

    как же падает уровень спортивных журналистов ( последний нрмальный комментатор который на матче был(хотя наверное на спорте еще ) это Стогниенко

    0
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    Рейтинг: +436

    Vratarь 58 минут назад

    Так он уже в неприличном, на "Матч ТВ".

    1
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    Рейтинг: +16853

    Garrincha58 1 час назад

    а кто этот Нигачув ???

    1
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    Рейтинг: +7590

    vladik12 1 час назад

    Это че, угроза, э?!
    Ну и нафиг этот "Факел" в РПЛ с их развалинами вместо стадиона, пусть в КФК пылят!

    0
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    Рейтинг: +65292

    portero 1 час назад

    Газик шлюхе денег подкинул, вот он и начал кукарекать.
    Факелу разобраться со стадионом желаю по-быстрому...

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    Рейтинг: +116

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Руки прочь от Факела! Команда заработала выход пусть и играет !!! 100 % РФС получили дикий откат от газизки, чтобы оставить дноуфу в рпл. Закулисный , хитрый башкирский интриган (((( Желаю Факелу играть в ПЛ. Был два раза на выездах в этом городе. Атмосферный, громкий и главное посещаемый стадион. То ли дело Саранск, где на футбол ходит 1,5 колеки, да чинуши?!)))

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