Директор «Факела» – о критике стадиона: «Лишь бы Нагучев сам был в приличном обществе»

как же падает уровень спортивных журналистов ( последний нрмальный комментатор который на матче был(хотя наверное на спорте еще ) это Стогниенко
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на критику комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева в адрес воронежского стадиона.
Нагучев ранее опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».
«Нагучев назвал наш стадион чудовищем и сказал, что не хочет видеть наш стадион в приличном обществе? Лишь бы он сам был в приличном обществе. Больше я не хочу об этом говорить», – сказал Котов.
- «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
- «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.