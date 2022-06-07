Директор «Факела» – о критике стадиона: «Лишь бы Нагучев сам был в приличном обществе»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на критику комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева в адрес воронежского стадиона.

Нагучев ранее опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».

«Нагучев назвал наш стадион чудовищем и сказал, что не хочет видеть наш стадион в приличном обществе? Лишь бы он сам был в приличном обществе. Больше я не хочу об этом говорить», – сказал Котов.