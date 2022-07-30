Йоканович объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Факелом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил исход матча третьего тура РПЛ против «Факела» (3:3).

– Как оцените игру центральных защитников и дебют Роберто Фернандеса?

– Я не стал бы говорить исключительно об игре центральных защитников. Нужно говорить о всей команде. Мы действовали недостаточно надeжно. Мы заканчивали матч с семью молодыми футболистами, у которых нет достаточного опыта игры под таким давлением, и в концовке это сказалось.