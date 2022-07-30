Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Йоканович объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Факелом»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил исход матча третьего тура РПЛ против «Факела» (3:3).

    – Как оцените игру центральных защитников и дебют Роберто Фернандеса?

    – Я не стал бы говорить исключительно об игре центральных защитников. Нужно говорить о всей команде. Мы действовали недостаточно надeжно. Мы заканчивали матч с семью молодыми футболистами, у которых нет достаточного опыта игры под таким давлением, и в концовке это сказалось.

    • Москвичи после 1-го тайма вели в 2 мяча.
    • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
    • «Факел» сыграл в Воронеже в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

    Новости по теме
    Йоканович прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Факелом» 1
    Матч «Факел» – «Динамо» посетили более 19 тысяч зрителей. Это первая за 21 год домашняя игра в РПЛ для воронежцев 1
    Смолов похвалил «Факел», отобравший очки у «Динамо» 4
    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7299

      Томик 7 минут назад

      Патамушта "Факел" сегодня на лоскуты "Динамо" разрывал.
      - Кто сказал?
      - Все говорят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4858

      neim 1 час назад

      Потому, что тренер игрой не руководит !
      Я не увидел ни одного действия тренера, которое бы по ходу игры внесло измененение в характер игры команды. Ни одного ! Аналогично как и в игре с Ростовом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16685

      paracetamol 1 час назад

      А я знаю почему. Потому, что Йоканович туп и 7 молокососов - не аргумент против вчерашней команды ФНЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16563

      Cleaner 1 час назад

      Патамушта ноги кривые!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      rac531 1 час назад

      Еще древние римляне говорили:
      "Армия ослов под руководством льва сильнее армии львов под руководством осла".

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11