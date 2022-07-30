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    Йоканович прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Факелом»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Факела».

    «Если говорить о втором тайме, то мы ужасно его начали. Допустили две ужасные ошибки, которые привели к голам в наши ворота.

    Считаю, что играли недостаточно надежно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась не в нашу пользу. Мы не сыграли надежно», – сказал Йоканович.

    • Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.
    • Воронежцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.
    • 3-й гол «Факел» забил на 86-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1922

      моэм 4 минуты назад

      Какой воспитанный !...сэр Алекс , после такого , кидал в игроков в всё что под руки попадёт , в.т.ч. свои ботинки... а наших желательно обложить отборным матом , а ещё лучше бить ногами по задницам , иначе не дойдёт ...зато теперь Йоканович знает , что Динамо может выходить на поле слегка почёсывая кое что в промежности , и принять от этого превентивные меры .

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