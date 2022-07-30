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  • Йоканович прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Факелом»

Йоканович прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Факелом»

30 июля 2022, 18:45
3

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Факела».

«Если говорить о втором тайме, то мы ужасно его начали. Допустили две ужасные ошибки, которые привели к голам в наши ворота.

Считаю, что играли недостаточно надежно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась не в нашу пользу. Мы не сыграли надежно», – сказал Йоканович.

  • Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.
  • Воронежцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.
  • 3-й гол «Факел» забил на 86-й минуте.

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (3)
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моэм
1659198274
Какой воспитанный !...сэр Алекс , после такого , кидал в игроков в всё что под руки попадёт , в.т.ч. свои ботинки... а наших желательно обложить отборным матом , а ещё лучше бить ногами по задницам , иначе не дойдёт ...зато теперь Йоканович знает , что Динамо может выходить на поле слегка почёсывая кое что в промежности , и принять от этого превентивные меры .
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1659243410
Игроки расшатывают кресло под Йокановичем.
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zigbert
1659247925
Ничего удивительного, в обороне Динамо большие изменения. Евгеньев и тот сейчас пригодился бы.
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