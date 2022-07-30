Йоканович прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Факелом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Факела».

«Если говорить о втором тайме, то мы ужасно его начали. Допустили две ужасные ошибки, которые привели к голам в наши ворота.

Считаю, что играли недостаточно надежно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась не в нашу пользу. Мы не сыграли надежно», – сказал Йоканович.

Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.

Воронежцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.

3-й гол «Факел» забил на 86-й минуте.

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