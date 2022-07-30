Матч «Факел» – «Динамо» посетили более 19 тысяч зрителей. Это первая за 21 год домашняя игра в РПЛ для воронежцев

Солидные показатели. Никто не ожидал от Факела такого отпора, во всех трёх играх смотрелись красиво. Как на подбор. Удачи им в дальнейшем!!! 2 очка из 9, зато каких!
РПЛ опубликовала данные о посещаемости матча третьего тура между «Факелом» и «Динамо».
На игру в Воронеже пришли 19 258 зрителей при вместимости стадиона «Центральный» в 21 793 человек.
Для сравнения в пятницу встречу «Урала» и «Краснодара» посетили две тысячи болельщиков. На «Екатеринбург Арену» впервые пускали только по Fan ID.
- Для «Факела» матч против «Динамо» стал первым домашним за 21 год в высшем российском дивизионе.
- Итоговый счет – 3:3.
Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу