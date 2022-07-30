Матч «Факел» – «Динамо» посетили более 19 тысяч зрителей. Это первая за 21 год домашняя игра в РПЛ для воронежцев

РПЛ опубликовала данные о посещаемости матча третьего тура между «Факелом» и «Динамо».

На игру в Воронеже пришли 19 258 зрителей при вместимости стадиона «Центральный» в 21 793 человек.

Для сравнения в пятницу встречу «Урала» и «Краснодара» посетили две тысячи болельщиков. На «Екатеринбург Арену» впервые пускали только по Fan ID.

Для «Факела» матч против «Динамо» стал первым домашним за 21 год в высшем российском дивизионе.

Итоговый счет – 3:3.

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу