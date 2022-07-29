Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Урал» – «Краснодар». На него впервые пускали только по Fan ID

В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». Это первая встреча в истории турнира, вход на которую был возможен только при наличии индивидуального паспорта болельщика (Fan ID).

Всего матч посетили 2000 зрителей при вместимости в 35000.