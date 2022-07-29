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    Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Урал» – «Краснодар». На него впервые пускали только по Fan ID

    В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». Это первая встреча в истории турнира, вход на которую был возможен только при наличии индивидуального паспорта болельщика (Fan ID).

    Всего матч посетили 2000 зрителей при вместимости в 35000.

    • Fan ID сейчас действует на 5 стадионах РПЛ.
    • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
    • Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.

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    Источник: телеграм-канал Ural Mash

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11698

      BRO_football 7 минут назад

      Урал никогда не отличался высокой посещаемостью, так что ещё ничего не понятно

      0
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      Рейтинг: +13783

      Skull_Boy 19 минут назад

      Да да да ФАН самая нужная вещь

      1
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