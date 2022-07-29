Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Урал» – «Краснодар». На него впервые пускали только по Fan ID

Урал никогда не отличался высокой посещаемостью, так что ещё ничего не понятно
В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». Это первая встреча в истории турнира, вход на которую был возможен только при наличии индивидуального паспорта болельщика (Fan ID).
Всего матч посетили 2000 зрителей при вместимости в 35000.
- Fan ID сейчас действует на 5 стадионах РПЛ.
- Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
- Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.