Член ЭСК: «Падение Ионова – очевидная симуляция. Пенальти в ворота «Урала» назначен ошибочно»

Член ЭСК РФС Эдуард Малый заявил, что арбитр Владимир Москалев ошибся, назначив пенальти в моменте с падением нападающего «Краснодара» Алексея Ионова в матче с «Уралом» в 3-м туре РПЛ.

«Краснодар» на выезде победил «Урал» со счетом 3:1.

2 из 3 голов гостей были забиты с пенальти.

«Решение комиссии уже вынесено, поэтому можно подсветить. Что касается момента, единогласным решением голосов было принято, что пенальти назначен ошибочно.

Решение, принятое арбитром, принималось не с совсем верной позиции, нужно было быстрее приближаться к месту возможного контакта Ионова и голкипера. VAR действовал правильно пригласив главного арбитра, но судья остался при своем мнении.

Он усиленно смотрел момент ракурса из-за ворот, где видно какой-то контакт, и не учел, что контакт совершил сам нападающий.

До контакта с голкипером он подгибает ноги, начиная падать, контакт с рукой вратаря, который уже лежит на поле в статическом положении, совершает сам нападающий. Поэтому правильное решение – свободный удар и предупреждение за симуляцию.

Для меня лично момент с Ионовым – очевидная симуляция, и инициатором контакта является нападающий, к сожалению, ему это удается», – сказал Малый.