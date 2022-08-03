Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Член ЭСК: «Падение Ионова – очевидная симуляция. Пенальти в ворота «Урала» назначен ошибочно»

Член ЭСК: «Падение Ионова – очевидная симуляция. Пенальти в ворота «Урала» назначен ошибочно»

3 августа 2022, 01:54
10

Член ЭСК РФС Эдуард Малый заявил, что арбитр Владимир Москалев ошибся, назначив пенальти в моменте с падением нападающего «Краснодара» Алексея Ионова в матче с «Уралом» в 3-м туре РПЛ.

«Решение комиссии уже вынесено, поэтому можно подсветить. Что касается момента, единогласным решением голосов было принято, что пенальти назначен ошибочно.

Решение, принятое арбитром, принималось не с совсем верной позиции, нужно было быстрее приближаться к месту возможного контакта Ионова и голкипера. VAR действовал правильно пригласив главного арбитра, но судья остался при своем мнении.

Он усиленно смотрел момент ракурса из-за ворот, где видно какой-то контакт, и не учел, что контакт совершил сам нападающий.

До контакта с голкипером он подгибает ноги, начиная падать, контакт с рукой вратаря, который уже лежит на поле в статическом положении, совершает сам нападающий. Поэтому правильное решение – свободный удар и предупреждение за симуляцию.

Для меня лично момент с Ионовым – очевидная симуляция, и инициатором контакта является нападающий, к сожалению, ему это удается», – сказал Малый.

Еще по теме:
«Урал» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром» 4
«Зато безопасно». Вратарь «Крыльев» Фролов высмеял низкую посещаемость первого матча с Fan ID 19
Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу над «Уралом» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Ионов Алексей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
(Меня за банили)
1659504334
Во время матча все было так очевидно. Всем кроме судьи в поле.
Ответить
nik55
1659506208
а судьи и ныне там----пока хоть одного судью не накажут отстранением судить пожизненно этот беспредел будет и дальше
Ответить
portero
1659507707
Вот за что Уралу досталось? Судью заклинило или интерес был???
Ответить
JTherry
1659509788
поговаривают, что судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК, при этом, если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются, если нет, то эти деньги уходят в РФС... только на результат матча "платная жалоба" тоже не повлияет...
Ответить
alp
1659510465
ионов та еще с волочь
Ответить
LGBT+
1659515868
очевидно, ионов искал контакта. или он должен перепрыгивать вратаря, стараться устоять на ногах, а потом пробивать по воротам с острейшего угла? упал и правильно сделал.
Ответить
paracetamol
1659528263
Там весь матч был продан быкам. Странно, что Москаль ходит и похихикивает, подсчитывая бабло!
Ответить
zigbert
1659535342
Ну и что? До Москалева вряд ли дошло что он ошибся. Просматривая эпизод по монитору он остался при своем мнении.
Ответить
Главные новости
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
4
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
2
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
9
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
3
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
17
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
16
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
7
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+