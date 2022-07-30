Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу над «Уралом»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги выигранного матча 3-го тура РПЛ против «Урала».

«Всe ли устроило в действиях команды? По результату – да, а по игре есть вопросы, конечно. Но здесь есть объективные причины, ведь в таких сочетаниях мы никогда еще не играли.

Не ожидали, что соперник дома будет играть в пять защитников, поэтому уже в раздевалке пришлось вносить коррекцию. Нашей команде не хватало опыта, мяч теряли на пустом месте, но это было ожидаемо.

С чем связаны замены? Результат позволял, плюс мы следим за состоянием наших игроков, видно, что ребята уже не так интенсивно проявляли себя.

Но Алексей Ионов – это исключение, он просто иной раз поражает своими результатами», – сказал Сторожук.