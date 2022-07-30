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  • Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу над «Уралом»

Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу над «Уралом»

30 июля 2022, 08:41
5

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги выигранного матча 3-го тура РПЛ против «Урала».

«Всe ли устроило в действиях команды? По результату – да, а по игре есть вопросы, конечно. Но здесь есть объективные причины, ведь в таких сочетаниях мы никогда еще не играли.

Не ожидали, что соперник дома будет играть в пять защитников, поэтому уже в раздевалке пришлось вносить коррекцию. Нашей команде не хватало опыта, мяч теряли на пустом месте, но это было ожидаемо.

С чем связаны замены? Результат позволял, плюс мы следим за состоянием наших игроков, видно, что ребята уже не так интенсивно проявляли себя.

Но Алексей Ионов – это исключение, он просто иной раз поражает своими результатами», – сказал Сторожук.

  • «Краснодар» победил «Урал» со счетом 3:1 и набрал 4 очка в РПЛ.
  • У «Урала» 0 баллов после 3 туров и место в зоне вылета.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Сторожук Александр
Комментарии (5)
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jek718875
1659163257
Сказал бы честно:играли плохо,Урал должен был победить по игре, вмешался случай
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житель СПб
1659165378
В общем, интервью ни о чем. Да и говорить было не о чем! Гол защитника с углового и два неоднозначных пенальти...
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Январь 59
1659166064
Глядя со стороны болельщика , победе рад, это три очка. Но вопросов по первой игре рукой много. Падение Ионова в штрафной- тоже вопрос неоднозначный. Мой вердикт:"Трем очкам рад, игре нет, игра не понравилась?" Не уверен, что победа заслуженная" Если бы был назначен пенальти при игре рукой и Сафонов бы пенальти потащил , а дальше как сложилось так и сложилось бы , я бы сказал что победа заслуженная. А так победа с душком
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SLADE2019
1659168538
Краснодар с победой. Уралу надо усиливать игру. Все остальное лирические отступления.
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