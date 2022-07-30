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    Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу над «Уралом»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги выигранного матча 3-го тура РПЛ против «Урала».

    «Всe ли устроило в действиях команды? По результату – да, а по игре есть вопросы, конечно. Но здесь есть объективные причины, ведь в таких сочетаниях мы никогда еще не играли.

    Не ожидали, что соперник дома будет играть в пять защитников, поэтому уже в раздевалке пришлось вносить коррекцию. Нашей команде не хватало опыта, мяч теряли на пустом месте, но это было ожидаемо.

    С чем связаны замены? Результат позволял, плюс мы следим за состоянием наших игроков, видно, что ребята уже не так интенсивно проявляли себя.

    Но Алексей Ионов – это исключение, он просто иной раз поражает своими результатами», – сказал Сторожук.

    • «Краснодар» победил «Урал» со счетом 3:1 и набрал 4 очка в РПЛ.
    • У «Урала» 0 баллов после 3 туров и место в зоне вылета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +491

      SLADE2019 1 час назад

      Краснодар с победой. Уралу надо усиливать игру. Все остальное лирические отступления.

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      Рейтинг: +167

      rac531 1 час назад

      Думаю, что ни у кого нет сомнений, что победа куплена)

      Рука в штрафной площади "казачков", прерывающая прострел, для РЕШАЛЫ не рука)
      Первый пенальти даже "експерты" на Матч Премьере во главе с верным газпромовским холуем и бандитским оруженосцем Тихоновым не смогли объяснить.
      Второй же, даже решалы на VARе не хотели признавать - очевидный нырок)
      Но ГЛАВРЕШАЛА, как честный мерзавец, настоял на своем.
      БРАВО, ГАЛИЦКИЙ!!!

      PS
      сколько заплатил?

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      Рейтинг: +2226

      Январь 59 1 час назад

      Глядя со стороны болельщика , победе рад, это три очка. Но вопросов по первой игре рукой много. Падение Ионова в штрафной- тоже вопрос неоднозначный. Мой вердикт:"Трем очкам рад, игре нет, игра не понравилась?" Не уверен, что победа заслуженная" Если бы был назначен пенальти при игре рукой и Сафонов бы пенальти потащил , а дальше как сложилось так и сложилось бы , я бы сказал что победа заслуженная. А так победа с душком

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      Рейтинг: +16704

      житель СПб 1 час назад

      В общем, интервью ни о чем. Да и говорить было не о чем! Гол защитника с углового и два неоднозначных пенальти...

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      Рейтинг: +11242

      Алексей З 2 часа назад

      Играли очень плохо.
      Выиграли благодаря Сафонову и судейскому беспределу.

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      Рейтинг: +1207

      jek718875 2 часа назад

      Сказал бы честно:играли плохо,Урал должен был победить по игре, вмешался случай

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