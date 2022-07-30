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    «Урал» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

    Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой арбитров в игре третьего тура РПЛ против «Краснодара».

    «Я после матча был недоволен? Да, я считаю, что нам не поставили пенальти в начале матча, а в наши ворота назначили второй пенальти, которого не было.

    Мы собираемся обращаться в ЭСК. Пускай разбираются, пускай скажут, что было правильно, а что неправильно.

    Я считаю, что судья немного не справился с работой. Просто сломали игру нам», – сказал Иванов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1922

      моэм 35 минут назад

      Бесполезно ... где судьи , находящиеся под крылышком Газпрома и где Иванов с Уралом ???...не будем сравнивать пеннис с пальцем.

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      Рейтинг: +1246

      alefreddy 42 минуты назад

      трактовка на усмотрении судьи

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      Рейтинг: +7400

      серега кашин 47 минут назад

      Как всегда скажут что судья прав

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