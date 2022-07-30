«Урал» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой арбитров в игре третьего тура РПЛ против «Краснодара».

Матч обслуживал Владимир Москалев.

«Краснодар» на выезде победил «Урал» со счетом 3:1.

2 из 3 голов гостей были забиты с пенальти.

«Я после матча был недоволен? Да, я считаю, что нам не поставили пенальти в начале матча, а в наши ворота назначили второй пенальти, которого не было.

Мы собираемся обращаться в ЭСК. Пускай разбираются, пускай скажут, что было правильно, а что неправильно.

Я считаю, что судья немного не справился с работой. Просто сломали игру нам», – сказал Иванов.