«Урал» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой арбитров в игре третьего тура РПЛ против «Краснодара».
- Матч обслуживал Владимир Москалев.
- «Краснодар» на выезде победил «Урал» со счетом 3:1.
- 2 из 3 голов гостей были забиты с пенальти.
«Я после матча был недоволен? Да, я считаю, что нам не поставили пенальти в начале матча, а в наши ворота назначили второй пенальти, которого не было.
Мы собираемся обращаться в ЭСК. Пускай разбираются, пускай скажут, что было правильно, а что неправильно.
Я считаю, что судья немного не справился с работой. Просто сломали игру нам», – сказал Иванов.
Источник: «Чемпионат»