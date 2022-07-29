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    РПЛ. «Краснодар» благодаря двум пенальти победил «Урал», у команды Шалимова 3 поражения подряд

    «Краснодар» в третьем туре РПЛ оказался сильнее «Урала». Дубль с пенальти оформил полузащитник гостей Эдуард Сперцян.

    У «Урала» единственный мяч забил Алексей Каштанов, летний новичок. У его команды три поражения подряд.

    Защитник Сергей Бородин впервые забил за «Краснодар» в официальном матче. Он воспитанник клуба.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.

    «Урал»: Помазун, Герасимов (Шатов, 64 (Железнов, 82)), Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин (Подберезкин, 64), Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов (Халназаров, 88), Якимов (Кратков, 65), Сперцян (Кокоев, 86), Баньяц (Самко, 81), Сулейманов, Манелов.

    Предупреждения: Коновалов, 33; Герасимов, 58; Мишкич, 67 – Якимов, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:00
    Комментарии25
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      Рейтинг: +11

      Красногвардейчик 35 минут назад

      Ничья был бы справедливый результат....не наиграл Краснодар на победу

      1
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      Рейтинг: +65723

      portero 54 минуты назад

      Конечно три очка есть, но осадочек остался неприятный....
      Вот на Урале судейки насвистели чуток.
      Гол красивый у Каштанова получился!!!!

      1
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      Рейтинг: +1183

      Sky Spartak 1 час назад

      Судьи жесть !!!
      Просто клоунада...
      Два левых 11--метровых...
      Никакого духа игры у них теперь нет... они вне футбола теперь!!!
      Зато перед друг другом они красавчики...когда собираются раз в неделю друг с другом...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Аден 1 час назад

      Сегодня галицкий видимо жаловаться не будет. Отскочили бычки, пенки то надуманны.

      2
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      Рейтинг: +97309

      zigbert 1 час назад

      Счет конечно не по игре. Урал создал много голевых моментов но Сафонов был на высоте. Мог бы отыграть на ноль если бы не красивейший гол Каштанова.
      Краснодар с победой!

      2
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      Рейтинг: +19496

      derrik2000 1 час назад

      Краснодар, не смотря на крупный выигрыш, не понравился.
      С одной стороны, желание Галицкого, чтобы в команде играли в основном свои, доморощенные начинает сбываться.
      А с другой стороны, то ли тренер не очень, чтобы как-то возродить ИГРУ команды, то ли с финансами у Галицкого вообще швах, раз такой тренер...
      А Уралу сегодня, по моему мнению, просто не повезло.
      Да и в завершении атак у уральцев техника очень и очень слабая.

      3
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      Рейтинг: +99

      Бывалый1488 1 час назад

      Где Шалимов-там дно...

      1
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      Рейтинг: +4561

      Беспонтий 1 час назад

      в нашем отечестве всё не так
      в этом отечестве всё недаром
      если вчера виновен спартак
      то ныне очередь краснодара

      тонкие пальцы кручины судьбы
      лапают нас по запястью
      и никогда безо всякой борьбы
      нам не поверить в счастье

      5
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      Рейтинг: +16558

      Cleaner 1 час назад

      Пенальти придуманы судьей. Обе команды пока что никакие.

      1
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      Рейтинг: +16697

      житель СПб 1 час назад

      А вообще - Шалимов - не фартовый тренер. (Так бывает). Думаю, его из клуба уберут - и чем раньше, тем лучше.

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