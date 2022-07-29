РПЛ. «Краснодар» благодаря двум пенальти победил «Урал», у команды Шалимова 3 поражения подряд

«Краснодар» в третьем туре РПЛ оказался сильнее «Урала». Дубль с пенальти оформил полузащитник гостей Эдуард Сперцян.

У «Урала» единственный мяч забил Алексей Каштанов, летний новичок. У его команды три поражения подряд.

Защитник Сергей Бородин впервые забил за «Краснодар» в официальном матче. Он воспитанник клуба.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.

«Урал»: Помазун, Герасимов (Шатов, 64 (Железнов, 82)), Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин (Подберезкин, 64), Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов (Халназаров, 88), Якимов (Кратков, 65), Сперцян (Кокоев, 86), Баньяц (Самко, 81), Сулейманов, Манелов.

Предупреждения: Коновалов, 33; Герасимов, 58; Мишкич, 67 – Якимов, 51.

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