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  • РПЛ. «Краснодар» благодаря двум пенальти победил «Урал», у команды Шалимова 3 поражения подряд

РПЛ. «Краснодар» благодаря двум пенальти победил «Урал», у команды Шалимова 3 поражения подряд

29 июля 2022, 20:00
22

«Краснодар» в третьем туре РПЛ оказался сильнее «Урала». Дубль с пенальти оформил полузащитник гостей Эдуард Сперцян.

У «Урала» единственный мяч забил Алексей Каштанов, летний новичок. У его команды три поражения подряд.

Защитник Сергей Бородин впервые забил за «Краснодар» в официальном матче. Он воспитанник клуба.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.

«Урал»: Помазун, Герасимов (Шатов, 64 (Железнов, 82)), Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин (Подберезкин, 64), Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов (Халназаров, 88), Якимов (Кратков, 65), Сперцян (Кокоев, 86), Баньяц (Самко, 81), Сулейманов, Манелов.

Предупреждения: Коновалов, 33; Герасимов, 58; Мишкич, 67 – Якимов, 51.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар
Комментарии (22)
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житель СПб
1659115254
Поздравляю Краснодар с очень нужной победой! (Об игре - отдельно).
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житель СПб
1659115636
Несмотря на пятницу и на не самые лидирующие команды - был хороший, интересный футбол! Можно посочувствовать Уралу: он играл хорошо, лучше Краснодара, создавал голевые ситуации. Уралу поставили два очень неоднозначных пенальти - первый, за "удар локтем" - считаю, поставлен неправильно. Второй... Очень неоднозначно. Но, после примерно 10 просмотров - склоняюсь к тому, что все таки Ионов красиво "подсыграл" - воспользовавшись тем, что вратарь Урала подставился. Видно, что колени Ионова подгибаются еще до контакта. С другой стороны - контакт был, и обвинять Ионова за то, что он пытался уйти от жесткого столкновения - ? Не знаю... Ну и как всегда Сафонов был красавец! Не случайно назван лучшим игроком матча.
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JTherry
1659115800
коровы наныли: 2 левых пеналя поставил Москалев, по разнарядке за 3 игры 4 пеналя, столько дельфинов развелось в краснодаре...) играют бездарно, такой колхоз может выиграть только у еще более слабого колхоза... судя по раздраженному лицу дяди Гриши, по результату матча будет подана жалоба в ЭСК...
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житель СПб
1659116553
А вообще - Шалимов - не фартовый тренер. (Так бывает). Думаю, его из клуба уберут - и чем раньше, тем лучше.
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Беспонтий
1659116782
в нашем отечестве всё не так в этом отечестве всё недаром если вчера виновен спартак то ныне очередь краснодара тонкие пальцы кручины судьбы лапают нас по запястью и никогда безо всякой борьбы нам не поверить в счастье
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derrik2000
1659117286
Краснодар, не смотря на крупный выигрыш, не понравился. С одной стороны, желание Галицкого, чтобы в команде играли в основном свои, доморощенные начинает сбываться. А с другой стороны, то ли тренер не очень, чтобы как-то возродить ИГРУ команды, то ли с финансами у Галицкого вообще швах, раз такой тренер... А Уралу сегодня, по моему мнению, просто не повезло. Да и в завершении атак у уральцев техника очень и очень слабая.
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zigbert
1659117556
Счет конечно не по игре. Урал создал много голевых моментов но Сафонов был на высоте. Мог бы отыграть на ноль если бы не красивейший гол Каштанова. Краснодар с победой!
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portero
1659119422
Конечно три очка есть, но осадочек остался неприятный.... Вот на Урале судейки насвистели чуток. Гол красивый у Каштанова получился!!!!
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Красногвардейчик
1659120581
Ничья был бы справедливый результат....не наиграл Краснодар на победу
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Persona_non_Grata
1659124239
Что-то не видать болельщиков Краснодара - не ужели стыдно ? )))
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