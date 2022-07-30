Суперкубок Англии. «Ливерпуль» второй раз подряд победил «Манчестер Сити» и начал сезон с трофея

«Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Манчестер Сити». Решающий гол с пенальти забил Мохамед Салах.

У ливерпульцев отличился летний новичок Дарвин Нуньес. У «Манчестер Сити» тоже забил дебютант – Хулиан Альварес.

«Ливерпуль» победил манчестерцев второй раз подряд.

Это 16-й Суперкубок Англии для «Ливерпуля».

Встреча прошла в Лестере на «Кинг Пауэр», поскольку «Уэмбли» занят подготовкой к завтрашнему финалу женского Евро-2021.

АПЛ стартует 5 августа.

Англия. Суперкубок

Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Трент, 21; 1:1 – Альварес, 70; 2:1 – Салах, 83 (с пенальти); 3:1 – Нуньес, 90+4.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд (Милнер, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиот, 73), Тиаго Алькантара (Кейта, 85), Луис Диас (Карвалью, 90), Салах (Джонс, 90+6), Фирмино (Нуньес, 59).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Силва, Де Брюйне (Гюндоган, 73), Марез (Альварес, 58), Холанд, Грилиш (Фоден, 58).

Предупреждения: Нуньес, 90+6 – Диаш, 83.