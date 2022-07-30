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    Суперкубок Англии. «Ливерпуль» второй раз подряд победил «Манчестер Сити» и начал сезон с трофея

    «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Манчестер Сити». Решающий гол с пенальти забил Мохамед Салах.

    У ливерпульцев отличился летний новичок Дарвин Нуньес. У «Манчестер Сити» тоже забил дебютант – Хулиан Альварес.

    «Ливерпуль» победил манчестерцев второй раз подряд.

    Это 16-й Суперкубок Англии для «Ливерпуля».

    Встреча прошла в Лестере на «Кинг Пауэр», поскольку «Уэмбли» занят подготовкой к завтрашнему финалу женского Евро-2021.

    АПЛ стартует 5 августа.

    Англия. Суперкубок

    Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Трент, 21; 1:1 – Альварес, 70; 2:1 – Салах, 83 (с пенальти); 3:1 – Нуньес, 90+4.

    «Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд (Милнер, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиот, 73), Тиаго Алькантара (Кейта, 85), Луис Диас (Карвалью, 90), Салах (Джонс, 90+6), Фирмино (Нуньес, 59).

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Силва, Де Брюйне (Гюндоган, 73), Марез (Альварес, 58), Холанд, Грилиш (Фоден, 58).

    Предупреждения: Нуньес, 90+6 – Диаш, 83.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +220

      Nikoo 1 час назад

      Опять левая пенка в концовке матча..

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      Рейтинг: +1040

      САНЁК17 1 час назад

      Холланд?ПУФФ,я вас умаляю,заноза для сити Ливерпуль останется занозой

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      Рейтинг: +11957

      DeStar > САНЁК17 1 час назад

      я только первый тайм посмотрел, в нем холанд вроде и мяча не касался особо) а во втором как сыграл?

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      Рейтинг: +29

      боря крым > DeStar 1 час назад

      никак, уверен что он не заиграет в сити, да и сити сам закончился, цикл его заканчивается, и это не спасет никакой типа топ футбик сейчас. ливер по всем статьям переиграл сити, такого давно не видел чтоб сити всю игру без мяча.... мож начало чемпа?

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      Рейтинг: +1040

      САНЁК17 > DeStar 54 минуты назад

      через жы,вроде здоровый дровосек,а против Ливера не сила,а может заиграет,поглядим посмотрим!

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      Рейтинг: +74

      Клаус > DeStar 38 минут назад

      Попал в перекладину с пол метра

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