Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суперкубок Англии. «Ливерпуль» второй раз подряд победил «Манчестер Сити» и начал сезон с трофея

Суперкубок Англии. «Ливерпуль» второй раз подряд победил «Манчестер Сити» и начал сезон с трофея

30 июля 2022, 20:57
7

«Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Манчестер Сити». Решающий гол с пенальти забил Мохамед Салах.

У ливерпульцев отличился летний новичок Дарвин Нуньес. У «Манчестер Сити» тоже забил дебютант – Хулиан Альварес.

«Ливерпуль» победил манчестерцев второй раз подряд.

Это 16-й Суперкубок Англии для «Ливерпуля».

Встреча прошла в Лестере на «Кинг Пауэр», поскольку «Уэмбли» занят подготовкой к завтрашнему финалу женского Евро-2021.

АПЛ стартует 5 августа.

Англия. Суперкубок

Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Трент, 21; 1:1 – Альварес, 70; 2:1 – Салах, 83 (с пенальти); 3:1 – Нуньес, 90+4.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд (Милнер, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиот, 73), Тиаго Алькантара (Кейта, 85), Луис Диас (Карвалью, 90), Салах (Джонс, 90+6), Фирмино (Нуньес, 59).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Силва, Де Брюйне (Гюндоган, 73), Марез (Альварес, 58), Холанд, Грилиш (Фоден, 58).

Предупреждения: Нуньес, 90+6 – Диаш, 83.

Еще по теме:
В АПЛ повторили трансферный рекорд
«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов 3
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1659204234
Холланд?ПУФФ,я вас умаляю,заноза для сити Ливерпуль останется занозой
Ответить
Nikoo
1659205473
Опять левая пенка в концовке матча..
Ответить
Главные новости
ВидеоСемак провел экскурсию по стадиону «Зенита» мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
9
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Все новости
Все новости
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
00:24
В АПЛ повторили трансферный рекорд
Вчера, 15:47
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
Вчера, 02:04
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
Вчера, 00:39
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
Вчера, 00:11
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
1 сентября
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
31 августа
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
31 августа
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
31 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+