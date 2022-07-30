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    ⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Локомотив» – 5:0. У Сергеева дубль, Бакаев сделал гол+пас

    В третьем туре РПЛ «Зенит» на своем поле крупно обыграл «Локомотив» со счетом 5:0.

    Все пять мячей на «Газпром Арене» были забиты во втором тайме.

    Победу петербуржцам принесли голы Вендела, Клаудиньо, Зелимхана Бакаева и Ивана Сергеева, оформившего дубль.

    «Зенит», набрав семь очков, возглавил таблицу лиги. «Локо» с двумя баллами идет на 12-м месте.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вендел, 63; 2:0 – Клаудиньо, 76; 3:0 – Сергеев, 80; 4:0 – Бакаев (с пенальти), 90+1; 5:0 – Сергеев 90+3.

    «Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Круговой, 85), Мостовой (Бакаев, 80), Барриос, Вендел (Адамов, 85), Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов (Тикнизян, 83), Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас (Куликов, 61), Керк (Игнатьев, 73), Камано (Раконьяц, 74), Изидор.

    Предупреждения: нет – Камано, 44; Тикнизян, 82.

    Удаление: нет – Баринов, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии109
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      Рейтинг: +1307

      Mariner 25 минут назад

      Изи катка )))

      0
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      Рейтинг: +65733

      portero 30 минут назад

      Над комментаторам угорал он Сергееву гол и передачу насчитал....
      Они что там бухают???

      0
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      Рейтинг: +540

      rattyboy 1 час назад

      Давно не видел такой задорной игры у "Зенита"
      Прямо Петержельскую команду напомноли....

      1
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      Рейтинг: +3030

      acor94 1 час назад

      А я после скучного первого тайма выключил и пошёл по делам. Поздравляю всех кто дотерпел до интересной игры!

      0
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      Рейтинг: +5598

      Павелий 1 час назад

      До 79 минуты у Зенита на поле было всего 3 россиянина, а среди иностранцев аж 5 бразильцев.
      Вот мы и увидили искренность Виража своим принципам. Я всегда писал, что это глоры.

      Объективно в Зените очень сильный состав. Видимо, Миллеру не светит уже никакая **зда, вот он и поставил себе цель - 2-я звезда (на футболке).

      1
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      Рейтинг: +20028

      Аvenger > Павелий 1 час назад

      Паша- Расист! Ты не Россиянин, а лимита в Петербурге 200-х

      3
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      Рейтинг: +552

      somn 1 час назад

      Сергеев успевал везде. Кассьера пока никакой.

      2
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      Рейтинг: +16685

      paracetamol 1 час назад

      Разгромили немецкий афтобус, сделали из Мерседеса Запорожец!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1284

      balam > paracetamol 1 час назад

      вроде черный рулит.ниче не понятно.гитлер-капут

      0
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      Рейтинг: +14622

      Fusballer 1 час назад

      Неожиданно. Сергеев - молодец. Рад за него.

      3
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      Рейтинг: +7304

      BarStep 1 час назад

      Ну что тут, нахрюкало уже что свинское племя?

      Ооо, знакомые все рыла..
      мечтатель о новой жизни, девушка джерри его тут (ну как без неё., мы с Тамарой ходим парой (пр. пардон за каламбур)), ну и во всей красе парадокс!
      Парадокс заключается в том, что ****** в приоре не может быть справедлива..
      Шутка природы., так сказать

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      Рейтинг: +7304

      BarStep > BarStep 1 час назад

      странные твои дела бомбардирские,
      вот мудак - это нормально и мы печатаем,
      а с.в.и.н.ь.я. (животное домашнее есть такое если что) - это уже ненормально и мы запиковаем!?

      1
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      Рейтинг: +32566

      zra78 2 часа назад

      Терпели, терпели и до терпели...
      Зенит с победой
      А в Локо беда ещё и умножилась...

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