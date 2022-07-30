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  • ⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Локомотив» – 5:0. У Сергеева дубль, Бакаев сделал гол+пас

⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Локомотив» – 5:0. У Сергеева дубль, Бакаев сделал гол+пас

30 июля 2022, 19:25
114

В третьем туре РПЛ «Зенит» на своем поле крупно обыграл «Локомотив» со счетом 5:0.

Все пять мячей на «Газпром Арене» были забиты во втором тайме.

Победу петербуржцам принесли голы Вендела, Клаудиньо, Зелимхана Бакаева и Ивана Сергеева, оформившего дубль.

«Зенит», набрав семь очков, возглавил таблицу лиги. «Локо» с двумя баллами идет на 12-м месте.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вендел, 63; 2:0 – Клаудиньо, 76; 3:0 – Сергеев, 80; 4:0 – Бакаев (с пенальти), 90+1; 5:0 – Сергеев 90+3.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Круговой, 85), Мостовой (Бакаев, 80), Барриос, Вендел (Адамов, 85), Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов (Тикнизян, 83), Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас (Куликов, 61), Керк (Игнатьев, 73), Камано (Раконьяц, 74), Изидор.

Предупреждения: нет – Камано, 44; Тикнизян, 82.

Удаление: нет – Баринов, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (114)
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хав_бек
1659198404
Поздравляю болел зенитовцев. Хорошая игра!
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порт
1659198536
Соболезнования кочегарам, дальнейших побед Зениту.
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Беспонтий
1659198715
во втором тайме у локо оторвало колёсную пару жалко худякова не жалко немцев баринов вместо того чтобы "удержать" клаудиньо перепутал и удержал ручонками валенсийскими малкома приятно что зенита заставили играть а не поигрывать " всё хорошо всё нормалёк"
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knikos
1659198811
Вендел - лучший !!! Монстр футбола !
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Kollljan
1659198832
Баринов лох.
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ААМ
1659198908
Зенит с красивой победой. Локо найти свою игру. Большой привет болтуну Баринову.
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knikos
1659199033
Наконец-то , все атакующие игроки Зенита забили . Кассьеро остался пока "сухим" . Ничего , забьёт в следующем матче два ! Нас с победой ! Должны были , конечно , пару-тройку ещё в первом тайме забивать , но какая-то непруха шла ! Зато во втором отыгрались по полной ! Молодцы !!!
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АЛЕКС 58
1659199487
Барин! Ты красиво закрыл Клаудиньо,Вендела.Мужик сказал-Я! -мужик сделал! Головка от фуя. Ходил за ними тенью. Сними повязку-баран
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NewLife
1659199513
Дрезина сошла с рельс в кювет. Просто шалопайская игра в защите, думал у Спартака самая сумбурная защита, ошибался. Карасев красавец, даже превзошел мои ожидания: синиту разрешалось безнаказанно фолить, играть руками, симулировать в чужой штрафной, играть после окончания добавленного времени до потери синитом мяча, играть и забивать в большинстве, не давая локо выпустить игрока на замену травмированного. Да здравствует суверенное бесстыжее газпромовское судейство.
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paracetamol
1659203635
Разгромили немецкий афтобус, сделали из Мерседеса Запорожец!
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