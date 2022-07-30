⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Локомотив» – 5:0. У Сергеева дубль, Бакаев сделал гол+пас

В третьем туре РПЛ «Зенит» на своем поле крупно обыграл «Локомотив» со счетом 5:0.

Все пять мячей на «Газпром Арене» были забиты во втором тайме.

Победу петербуржцам принесли голы Вендела, Клаудиньо, Зелимхана Бакаева и Ивана Сергеева, оформившего дубль.

«Зенит», набрав семь очков, возглавил таблицу лиги. «Локо» с двумя баллами идет на 12-м месте.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вендел, 63; 2:0 – Клаудиньо, 76; 3:0 – Сергеев, 80; 4:0 – Бакаев (с пенальти), 90+1; 5:0 – Сергеев 90+3.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Круговой, 85), Мостовой (Бакаев, 80), Барриос, Вендел (Адамов, 85), Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов (Тикнизян, 83), Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас (Куликов, 61), Керк (Игнатьев, 73), Камано (Раконьяц, 74), Изидор.

Предупреждения: нет – Камано, 44; Тикнизян, 82.

Удаление: нет – Баринов, 89.

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