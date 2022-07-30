«Игра на три исхода». Семин не считает, что «Зенит» легко победит «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».
– Вы видите у «Зенита» слабые места, кроме недонастроя? Не считаете, что когда питерцы захотят, то в России они обыграют любого?
– «Зенит» провел в этом сезоне три матча, включая Суперкубок. Пока в какой-то мере сложности Питеру создали только «Химки».
Посмотрим, что будет дальше. Найдет ли кто-то слабые места у «Зенита»? Вот сейчас «Локомотиву» представится такой шанс.
– А «Локо» способен отобрать очки у «Зенита» и даже победить на выезде?
– Все покажет игра. Но я не думаю, что «Локомотив» надо хоронить заранее. Сегодня я не вижу большого преимущества у «Зенита».
Старт сезона все-таки. Пока рано говорить о чьем-то серьезном превосходстве. Так что все возможно.
– При этом многие считают, что «Зенит» легко разберется с «Локо».
– А я так не думаю. В начале сезона все равны. Игра на три исхода.
- «Зенит» примет «Локо» сегодня на «Газпром Арене».
- Начало матча – в 17:30 мск.
- Петербуржцы набрали 4 очка в 2 турах РПЛ, москвичи – 2.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.