«Игра на три исхода». Семин не считает, что «Зенит» легко победит «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

– Вы видите у «Зенита» слабые места, кроме недонастроя? Не считаете, что когда питерцы захотят, то в России они обыграют любого?

– «Зенит» провел в этом сезоне три матча, включая Суперкубок. Пока в какой-то мере сложности Питеру создали только «Химки».

Посмотрим, что будет дальше. Найдет ли кто-то слабые места у «Зенита»? Вот сейчас «Локомотиву» представится такой шанс.

– А «Локо» способен отобрать очки у «Зенита» и даже победить на выезде?

– Все покажет игра. Но я не думаю, что «Локомотив» надо хоронить заранее. Сегодня я не вижу большого преимущества у «Зенита».

Старт сезона все-таки. Пока рано говорить о чьем-то серьезном превосходстве. Так что все возможно.

– При этом многие считают, что «Зенит» легко разберется с «Локо».

– А я так не думаю. В начале сезона все равны. Игра на три исхода.