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    «Игра на три исхода». Семин не считает, что «Зенит» легко победит «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

    – Вы видите у «Зенита» слабые места, кроме недонастроя? Не считаете, что когда питерцы захотят, то в России они обыграют любого?

    – «Зенит» провел в этом сезоне три матча, включая Суперкубок. Пока в какой-то мере сложности Питеру создали только «Химки».

    Посмотрим, что будет дальше. Найдет ли кто-то слабые места у «Зенита»? Вот сейчас «Локомотиву» представится такой шанс.

    – А «Локо» способен отобрать очки у «Зенита» и даже победить на выезде?

    – Все покажет игра. Но я не думаю, что «Локомотив» надо хоронить заранее. Сегодня я не вижу большого преимущества у «Зенита».

    Старт сезона все-таки. Пока рано говорить о чьем-то серьезном превосходстве. Так что все возможно.

    – При этом многие считают, что «Зенит» легко разберется с «Локо».

    – А я так не думаю. В начале сезона все равны. Игра на три исхода.

    • «Зенит» примет «Локо» сегодня на «Газпром Арене».
    • Начало матча – в 17:30 мск.
    • Петербуржцы набрали 4 очка в 2 турах РПЛ, москвичи – 2.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +32561

      zra78 2 часа назад

      Наконец то посмотрю не в записи зная результат ,сложно будет(конечно судьи сильнее) но верю...

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      Рейтинг: +3672

      Питерский князь 2 часа назад

      Просто об локо ноги вытрем и пойдем дальше по дистанции.
      :)))

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