Шалимов: «Урал» незаслуженно проиграл «Краснодару»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подытожил матч третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Впечатления от матча негативные. Мы контролировали игру, имели моменты, владели мячом. Пропустили со стандартов: сначала угловой, потом пенальти. Проиграли, можно сказать, за счет индивидуальных ошибок и трех стандартов.

Проиграли мы незаслуженно, я считаю. Я не могу вспомнить моментов с игры. У нас они были, у «Краснодара» их не было. Но вот как сложилась игра. На индивидуальных ошибках проиграли матч», – сказал Шалимов.