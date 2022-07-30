Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов: «Урал» незаслуженно проиграл «Краснодару»

30 июля 2022, 00:07
7

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подытожил матч третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Впечатления от матча негативные. Мы контролировали игру, имели моменты, владели мячом. Пропустили со стандартов: сначала угловой, потом пенальти. Проиграли, можно сказать, за счет индивидуальных ошибок и трех стандартов.

Проиграли мы незаслуженно, я считаю. Я не могу вспомнить моментов с игры. У нас они были, у «Краснодара» их не было. Но вот как сложилась игра. На индивидуальных ошибках проиграли матч», – сказал Шалимов.

  • У «Урала» 3 поражения подряд.
  • Следующий соперник – «Спартак».
  • Шалимов принял «Урал» год назад.

Еще по теме:
Член ЭСК: «Падение Ионова – очевидная симуляция. Пенальти в ворота «Урала» назначен ошибочно» 10
«Урал» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром» 4
«Зато безопасно». Вратарь «Крыльев» Фролов высмеял низкую посещаемость первого матча с Fan ID 19
Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1659131752
Всё верно сказал. Дополнений не имею.
Ответить
Enter2006
1659152372
По игре Урал красивее смотрелся, пожалуй соглашусь. А гол Каштанова вообще супер!
Ответить
jek718875
1659155062
Урал играл,Краснодар не играл,но так бывает,побеждает кто не играет,судейство судить не берусь, всё очень спорно
Ответить
vladimir-7
1659158822
Вот надо следующую игру провести без ошибок и обязательно её выиграть. Удачи!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1659160894
Игорь, это не ваш день. (((
Ответить
житель СПб
1659165275
Оно так... Значит, надо в следующем туре сыграть эффективнее!
Ответить
Январь 59
1659165474
По судейству вопросы есть. Игра рукой в штрафной- пенальти. Мяч попал в руку и изменил направление в штрафной. Не знаю по каким причинам пенальти не назначили. Почему не защитили первый гол Урала? Я не услышал ни одного внятного ответа. Пенальти в ворота Урала после удара локтем в лицо- видимо справедливый, пенальти после падения Ионова, вызывает много вопросов?
Ответить
Главные новости
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
5
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Все новости
Все новости
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+