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    Шалимов: «Урал» незаслуженно проиграл «Краснодару»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подытожил матч третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

    «Впечатления от матча негативные. Мы контролировали игру, имели моменты, владели мячом. Пропустили со стандартов: сначала угловой, потом пенальти. Проиграли, можно сказать, за счет индивидуальных ошибок и трех стандартов.

    Проиграли мы незаслуженно, я считаю. Я не могу вспомнить моментов с игры. У нас они были, у «Краснодара» их не было. Но вот как сложилась игра. На индивидуальных ошибках проиграли матч», – сказал Шалимов.

    • У «Урала» 3 поражения подряд.
    • Следующий соперник – «Спартак».
    • Шалимов принял «Урал» год назад.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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