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Стало известно, когда дети Карпина получат Fan ID

28 июля 2022, 07:59
2

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как в их семье обстоят дела с оформлением Fan ID.

– Оформила Fan ID. Но пока только на себя, потому что детей тоже надо фотографировать. Но это невозможно, поскольку старшая дочка сейчас находится в Эстонии.

– Получается, на ближайший матч вы пойдете одна?

– Да, я пойду одна.

– Но проблем с оформлением карт для детей не будет?

– Я так поняла, что нет. Мне сказали, что проблем не будет. Просто их тоже надо фотографировать.

– Когда планируете сделать Fan ID на детей?

– В середине августа, когда дети будут в Ростове.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее дочки Карпина не смогли оформить «паспорт болельщика», потому что родились не в России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (2)
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acor94
1658988760
Охх, в процветающей Эстонии даже негде сфотографироваться. Во живут то, збс!
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Enter2006
1658990095
21ый век на дворе, сфоткаться и переслать фото по e-mail не судьба? Карету, лошадей, и срочно в путь передавать фото!
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