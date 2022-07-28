Стало известно, когда дети Карпина получат Fan ID

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как в их семье обстоят дела с оформлением Fan ID.

– Оформила Fan ID. Но пока только на себя, потому что детей тоже надо фотографировать. Но это невозможно, поскольку старшая дочка сейчас находится в Эстонии.

– Получается, на ближайший матч вы пойдете одна?

– Да, я пойду одна.

– Но проблем с оформлением карт для детей не будет?

– Я так поняла, что нет. Мне сказали, что проблем не будет. Просто их тоже надо фотографировать.

– Когда планируете сделать Fan ID на детей?

– В середине августа, когда дети будут в Ростове.