Дочки Карпина не смогли оформить Fan ID, потому что родились не в России

Fan ID - идея сатаны. Не нужен он нам, совсем не нужен!
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала о сложностях с оформлением Fan ID для двух дочек.
- У Карпина пять дочерей.
- Мария и Валерия – от первого брака, внебрачная дочь Вероника, а также Даша и Александра от нынешней жены.
– Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.
– Вы подавали только на себя или на детей тоже?
– На самом деле, младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением.
– Есть понимание, что делать дальше?
– Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ.
– Валерий Георгиевич тоже подал?
– Этого не знаю, не спрашивала. Наверное, у тренеров процедура должна быть полегче.
– На самом деле, не особо легче. Можно подать коллективную заявку, но все равно надо ехать в МФЦ.
– Тогда это странно. Когда тренеры РПЛ получают карту так же, как и болельщики, – это очень непонятная система.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.