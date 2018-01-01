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Дочки Карпина не смогли оформить Fan ID, потому что родились не в России

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала о сложностях с оформлением Fan ID для двух дочек.

  • У Карпина пять дочерей.
  • Мария и Валерия – от первого брака, внебрачная дочь Вероника, а также Даша и Александра от нынешней жены.

– Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.

– Вы подавали только на себя или на детей тоже?

– На самом деле, младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением.

– Есть понимание, что делать дальше?

Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ.

– Валерий Георгиевич тоже подал?

– Этого не знаю, не спрашивала. Наверное, у тренеров процедура должна быть полегче.

– На самом деле, не особо легче. Можно подать коллективную заявку, но все равно надо ехать в МФЦ.

– Тогда это странно. Когда тренеры РПЛ получают карту так же, как и болельщики, – это очень непонятная система.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 13:29
Комментарии1
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    Рейтинг: +3564

    Enter2006 35 минут назад

    Fan ID - идея сатаны. Не нужен он нам, совсем не нужен!

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