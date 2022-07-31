Где смотреть «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 31 июля

«Спартак» и «Оренбург» сыграют в матче 3-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 31 июля.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 17:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Оренбург
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 17:25 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Спартак – Оренбург
- Победа «Спартака» – 1.58
- Ничья – 4.15
- Победа «Оренбурга» – 5.60
Источник: Бомбардир.ру