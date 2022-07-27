Баженов: «Если и отпускать Мозеса, то только в «Реал». «Интер» – такое себе»

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе защитника Виктора Мозеса из столичного клуба.

«Если он уйдет, то я не вижу, кем «Спартак» его сможет заменить. В один момент таких игроков заменить невозможно. Мозес — квалифицированный футболист, его уход точно будет потерей.

В команде он давно, нашел свою игру, дает результат. Для «Спартака» Мозес стал фундаментальным футболистом, который делает разницу на поле.

Хотелось бы, чтобы он остался в команде. Таких игроков терять нельзя. Ладно бы Мозес в мадридский «Реал» собрался, а тут — «Интер» и «Торино», такое себе. Не сказал бы, что прям в команды по уровня идет», — сказал Баженов.