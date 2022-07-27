Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Баженов: «Если и отпускать Мозеса, то только в «Реал». «Интер» – такое себе»

    Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе защитника Виктора Мозеса из столичного клуба.

    «Если он уйдет, то я не вижу, кем «Спартак» его сможет заменить. В один момент таких игроков заменить невозможно. Мозес — квалифицированный футболист, его уход точно будет потерей.

    В команде он давно, нашел свою игру, дает результат. Для «Спартака» Мозес стал фундаментальным футболистом, который делает разницу на поле.

    Хотелось бы, чтобы он остался в команде. Таких игроков терять нельзя. Ладно бы Мозес в мадридский «Реал» собрался, а тут — «Интер» и «Торино», такое себе. Не сказал бы, что прям в команды по уровня идет», — сказал Баженов.

    • Нигериец с опозданием вернулся в «Спартак» из отпуска.
    • «Спартак» купил Мозеса у «Челси» год назад за 5 миллионов евро.
    • Мозес забил в первых 2 турах РПЛ.

    Новости по теме
    Стало известно, кто вернул Мозеса в «Спартак» после отпуска 4
    Жена Мозеса настаивает на отъезде из России 31
    Мозес прокомментировал разгром «Краснодара». Виктор забил 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11170

      Алексей З 51 минуту назад

      Он может прервать контракт и уйти бесплатно в любой клуб.
      Любой ! Ещё один спец для кого уже Интер так себе клуб. В России жрут что-то и тупеют на глазах.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11