Экс-зенитовец Джорджевич: «Всерьез рассматриваю варианты в России»

Нападающий Лука Джорджевич готов вернуться в Россию, о чем сообщил лично.

— Это правда, что есть интерес из России. Но варианты в России — не единственные, у меня есть еще предложения. Так что не буду спешить, пока не буду полностью во всем уверен.

— Политическая ситуация не беспокоит?

— Политика-политика. Я спортсмен, и тут больше нечего добавить.

— Вы серьезно рассматриваете варианты в России?

— Да, рассматриваю Россию серьезно. Посмотрим, что будет дальше. Пока я тренируюсь и готовлюсь к новому клубу.