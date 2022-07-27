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    Экс-зенитовец Джорджевич: «Всерьез рассматриваю варианты в России»

    Нападающий Лука Джорджевич готов вернуться в Россию, о чем сообщил лично.

    — Это правда, что есть интерес из России. Но варианты в России — не единственные, у меня есть еще предложения. Так что не буду спешить, пока не буду полностью во всем уверен.

    — Политическая ситуация не беспокоит?

    — Политика-политика. Я спортсмен, и тут больше нечего добавить.

    — Вы серьезно рассматриваете варианты в России?

    — Да, рассматриваю Россию серьезно. Посмотрим, что будет дальше. Пока я тренируюсь и готовлюсь к новому клубу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Бомжи - гомосеки 28 минут назад

      иди в гомосятню - откуда свалил, туда и иди...
      черная метка гомика - это как клеймо: не смыть позор, не выжечь каленым железом....

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