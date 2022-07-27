Экс-зенитовец Джорджевич: «Всерьез рассматриваю варианты в России»

Нападающий Лука Джорджевич готов вернуться в Россию, о чем сообщил лично.
— Это правда, что есть интерес из России. Но варианты в России — не единственные, у меня есть еще предложения. Так что не буду спешить, пока не буду полностью во всем уверен.
— Политическая ситуация не беспокоит?
— Политика-политика. Я спортсмен, и тут больше нечего добавить.
— Вы серьезно рассматриваете варианты в России?
— Да, рассматриваю Россию серьезно. Посмотрим, что будет дальше. Пока я тренируюсь и готовлюсь к новому клубу.
- Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
- Он покинул «Вайле» и находится в статусе свободного агента.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»