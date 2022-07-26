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    Фернандес прокомментировал переход в «Динамо»

    Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о переходе в столичный клуб из «Гуарани».

    — Какие эмоции у вас после подписания контракта с «Динамо»?

    — Отличные, я очень рад присоединиться к такому солидному клубу, как «Динамо». Жду, когда приступлю к тренировкам.

    — Можете рассказать, на какой позиции вы обычно играете и какие у вас сильные стороны?

    — Я выступаю на позиции центрального защитника. Неплохо чувствую себя как при игре внизу, так и в верховой борьбе, а также стремлюсь забивать мячи.

    — Что можете сказать о базе и стадионе нашего клуба?

    — Они просто потрясающие, я такой инфраструктуры никогда не видел. Я был по-хорошему удивлeн и очень постараюсь соответствовать уровню клуба.

    • «Динамо» купило Фернандеса за 3 миллиона евро.
    • В составе «Гуарани» Фернандес провел 70 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • За сборную Парагвая он пока не дебютировал.

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    Источник: сайт «Динамо»

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