Фернандес прокомментировал переход в «Динамо»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о переходе в столичный клуб из «Гуарани».

— Какие эмоции у вас после подписания контракта с «Динамо»?

— Отличные, я очень рад присоединиться к такому солидному клубу, как «Динамо». Жду, когда приступлю к тренировкам.

— Можете рассказать, на какой позиции вы обычно играете и какие у вас сильные стороны?

— Я выступаю на позиции центрального защитника. Неплохо чувствую себя как при игре внизу, так и в верховой борьбе, а также стремлюсь забивать мячи.

— Что можете сказать о базе и стадионе нашего клуба?

— Они просто потрясающие, я такой инфраструктуры никогда не видел. Я был по-хорошему удивлeн и очень постараюсь соответствовать уровню клуба.