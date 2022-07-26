Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Рианчо: «Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал желание полузащитника Дениса Глушакова вернуться в «Спартак».

    «Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно. Думаю, он провел свое время в «Спартаке», этот этап пройден», – заявил Рианчо.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
    • Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

    Что происходит, когда футболисты рвут «кресты»: как и сколько их лечить

    Новости по теме
    Рианчо – о Глушакове: «Токсичный персонаж. Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле» 4
    Глушаков ответил Рианчо: «Не помню, как его звать. Мой физрук лучше понимает футбол» 2
    Тихонов оценил перспективы Глушакова в случае возвращения в «Спартак» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13767

      Skull_Boy 46 минут назад

      Да глушак лучше играет, чем этот чумазый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11131

      Алексей З 1 час назад

      Интересно откуда ноги растут у этого вброса ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11