Рианчо: «Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал желание полузащитника Дениса Глушакова вернуться в «Спартак».

«Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно. Думаю, он провел свое время в «Спартаке», этот этап пройден», – заявил Рианчо.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.

В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.

Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

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