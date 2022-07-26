Глушаков: «Я еще вернусь в «Спартак» игроком, подождите»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что вернется в «Спартак».
– Ты выглядишь на поле лучше некоторых 20-летних ребят.
– Совет молодым футболистам – больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать.
– Ты говорил после ухода из «Спартака», что в будущем можешь возглавить красно-белый клуб. Эта идея еще жива?
– Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите.
– Игроком?
– Конечно!
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
- В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Экс-капитану «Спартака» 35 лет.
Источник: «РБ Спорт»