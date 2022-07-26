Глушаков: «Я еще вернусь в «Спартак» игроком, подождите»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что вернется в «Спартак».

– Ты выглядишь на поле лучше некоторых 20-летних ребят.

– Совет молодым футболистам – больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать.

– Ты говорил после ухода из «Спартака», что в будущем можешь возглавить красно-белый клуб. Эта идея еще жива?

– Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите.

– Игроком?

– Конечно!