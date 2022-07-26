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    Глушаков: «Я еще вернусь в «Спартак» игроком, подождите»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что вернется в «Спартак».

    – Ты выглядишь на поле лучше некоторых 20-летних ребят.

    – Совет молодым футболистам – больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать.

    – Ты говорил после ухода из «Спартака», что в будущем можешь возглавить красно-белый клуб. Эта идея еще жива?

    – Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите.

    – Игроком?

    – Конечно!

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
    • Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18348

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
      А после из прораба до министра дорастёшь,
      Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
      И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь. "
      - НЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, НУ А В СЛЕДУЮЩЕЙ БЫТЬ ТЕБЕ БАОБАБОМ )))

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      Рейтинг: +13272

      playsh 2 часа назад

      "На мне блестящий,в некоторых местах,пиджак,но если меня прислонить к тёплой стенке,то со мной ещё очень и очень можно ... поговорить."
      Дерзай,Дениска,у тебя ведь ещё не вся волшебная жидкость закончилась,стоит на запасном пути в цистерне.

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      Рейтинг: +1193

      jek718875 3 часа назад

      Я ещё ого-го,сказал дедушка и залез на...печку

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      Рейтинг: +16519

      Cleaner 3 часа назад

      В Спартак попадают только через Зарему, а Глушаков не в ее вкусе...)

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