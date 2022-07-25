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    Широков: «Ролик «Краснодара» – не к Федуну отсылка, а к одной даме»

    Бывший игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал ролик «Краснодара», посвященный судейству в матче со столичным клубом.

    «ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в описании к ролику.

    «Не к Федуну отсыл. А к одной даме. После каждого матча она плачет, что «Спартак» засудили. Что-то не слышно от нее ничего. Сказала бы: выиграли за счет ошибок судьи. Но такого же нет. Пускай она будет последовательной. А то только в одну сторону», — сказал Широков.

    • «Спартак» победил «Краснодар» на выезде – 4:1.
    • Хозяева провели большую часть матча в меньшинстве.
    • Клуб Сергея Галицкого попросил ЭСК РФС разобрать три решения арбитра Кирилла Левникова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8891

      R_a_i_n 19 минут назад

      К Буланову значит!

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