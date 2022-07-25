Широков: «Ролик «Краснодара» – не к Федуну отсылка, а к одной даме»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал ролик «Краснодара», посвященный судейству в матче со столичным клубом.

«ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в описании к ролику.

«Не к Федуну отсыл. А к одной даме. После каждого матча она плачет, что «Спартак» засудили. Что-то не слышно от нее ничего. Сказала бы: выиграли за счет ошибок судьи. Но такого же нет. Пускай она будет последовательной. А то только в одну сторону», — сказал Широков.