«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу судейства Левникова в матче со «Спартаком»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать три решения арбитра Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

ЭСК рассмотрит эпизод с непоказанной второй желтой карточкой Александру Соболеву на 32-й минуте, незафиксированной игрой рукой Кристофера Мартинса перед голом Романа Зобнина на 35-й минуте и удалением Александра Черникова на 37-й минуте.

Ранее клуб опубликовал видео с четырьмя спорными эпизодами, которые арбитры трактовали в пользу москвичей.