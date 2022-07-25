«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу судейства Левникова в матче со «Спартаком»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать три решения арбитра Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).
ЭСК рассмотрит эпизод с непоказанной второй желтой карточкой Александру Соболеву на 32-й минуте, незафиксированной игрой рукой Кристофера Мартинса перед голом Романа Зобнина на 35-й минуте и удалением Александра Черникова на 37-й минуте.
Ранее клуб опубликовал видео с четырьмя спорными эпизодами, которые арбитры трактовали в пользу москвичей.
- Единственный гол у «Краснодара» с пенальти забил Эдуард Сперцян.
- У «Краснодара» после 2 туров РПЛ 1 очко.
Источник: Sport24