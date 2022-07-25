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  • «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу судейства Левникова в матче со «Спартаком»

«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу судейства Левникова в матче со «Спартаком»

25 июля 2022, 13:52
9

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать три решения арбитра Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

ЭСК рассмотрит эпизод с непоказанной второй желтой карточкой Александру Соболеву на 32-й минуте, незафиксированной игрой рукой Кристофера Мартинса перед голом Романа Зобнина на 35-й минуте и удалением Александра Черникова на 37-й минуте.

Ранее клуб опубликовал видео с четырьмя спорными эпизодами, которые арбитры трактовали в пользу москвичей.

  • Единственный гол у «Краснодара» с пенальти забил Эдуард Сперцян.
  • У «Краснодара» после 2 туров РПЛ 1 очко.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Левников Кирилл
Комментарии (9)
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alefreddy
1658747268
началось а про пеналь при попадании в лицо ничего
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alex1951
1658748091
Так так......Ну,а что Левников? Куда он обратился ? В Спортлото?))))
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yorgenbarenz
1658748583
"...А-а-а!Вот вы где,голубчики!Жаловаться пришли,подлецы!Клистирные трубки!Кру-угом!Шагом марш !(х/ф.Чапаев.)
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серега кашин
1658749465
ошибки есть, но как всегда наше справедливое эск все вам обоснует и вынесет приговор- судья прав на 100%
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portero
1658755348
Повод был, так что всё обоснуют.... В защите проблемы, все стандарты пожар, молодые наглости и хладнокровия не набрались.... Прошлый сезон, по весне, на фарте очки набрались ...
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шахта Заполярная
1658755594
А что это вдруг Краснодар жаловаться решил? Играть нужно лучше и забивать больше соперника тогда будет удача.
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NewLife
1658760003
Учитесь у радужных: судьи всегда против них, а они никогда не жалуются))))
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СвинкаСправедливости
1658761900
Не стыдно? Судейство предельно домашнее было.
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