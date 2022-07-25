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    «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу судейства Левникова в матче со «Спартаком»

    «Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать три решения арбитра Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

    ЭСК рассмотрит эпизод с непоказанной второй желтой карточкой Александру Соболеву на 32-й минуте, незафиксированной игрой рукой Кристофера Мартинса перед голом Романа Зобнина на 35-й минуте и удалением Александра Черникова на 37-й минуте.

    Ранее клуб опубликовал видео с четырьмя спорными эпизодами, которые арбитры трактовали в пользу москвичей.

    • Единственный гол у «Краснодара» с пенальти забил Эдуард Сперцян.
    • У «Краснодара» после 2 туров РПЛ 1 очко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1217

      alefreddy 5 минут назад

      началось а про пеналь при попадании в лицо ничего

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