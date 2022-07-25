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    Гагнидзе не считает странным побег Варелы из «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал о своем отношении к ситуации с одноклубником Гильермо Варелой.

    «О ситуации с Варелой узнал только сегодня. Вчера все было нормально. Гильермо тренировался со всей командой. Ничего не предвещало такого.

    Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела отличный игрок. Только недавно с ним общались.

    Если хочет, то пусть остается в «Динамо», а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего.

    Нет, я на него не злюсь. Надеюсь, что Гильермо скоро вернется в «Динамо», и мы продолжим играть вместе», – сказал Гагнидзе.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Он хочет перейти во «Фламенго».
    • Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
    • За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

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    Источник: Sport24

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