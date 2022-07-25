Гагнидзе не считает странным побег Варелы из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал о своем отношении к ситуации с одноклубником Гильермо Варелой.

«О ситуации с Варелой узнал только сегодня. Вчера все было нормально. Гильермо тренировался со всей командой. Ничего не предвещало такого.

Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела отличный игрок. Только недавно с ним общались.

Если хочет, то пусть остается в «Динамо», а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего.

Нет, я на него не злюсь. Надеюсь, что Гильермо скоро вернется в «Динамо», и мы продолжим играть вместе», – сказал Гагнидзе.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Он хочет перейти во «Фламенго».

Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт