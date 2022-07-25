Гагнидзе не считает странным побег Варелы из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал о своем отношении к ситуации с одноклубником Гильермо Варелой.

«О ситуации с Варелой узнал только сегодня. Вчера все было нормально. Гильермо тренировался со всей командой. Ничего не предвещало такого.

Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела отличный игрок. Только недавно с ним общались.

Если хочет, то пусть остается в «Динамо», а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего.

Нет, я на него не злюсь. Надеюсь, что Гильермо скоро вернется в «Динамо», и мы продолжим играть вместе», – сказал Гагнидзе.