Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно

Становится все больше подробностей ухода защитника Гильермо Варелы из «Динамо». Его не могут найти.

«Трубку человек не берет. Контракт новый предложили на неделе. Местонахождение неизвестно», – написал по ситуации инсайдер Сергей Егоров.

«Варела ночью тайно покинул базу «Динамо». В настоящее время местонахождение футболиста клубу не известно», – сообщил другой журналист – Дмитрий Клипин.

Варела, вероятно, приостановит контракт и продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».

Уругваец выступал за «Динамо» с 2020 года. Его контракт истекает через год.

За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт