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    Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно

    Становится все больше подробностей ухода защитника Гильермо Варелы из «Динамо». Его не могут найти.

    «Трубку человек не берет. Контракт новый предложили на неделе. Местонахождение неизвестно», – написал по ситуации инсайдер Сергей Егоров.

    «Варела ночью тайно покинул базу «Динамо». В настоящее время местонахождение футболиста клубу не известно», – сообщил другой журналист – Дмитрий Клипин.

    • Варела, вероятно, приостановит контракт и продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».
    • Уругваец выступал за «Динамо» с 2020 года. Его контракт истекает через год.
    • За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2056

      kvm 1 час назад

      пристрелить на границе...

      1
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      Рейтинг: +3536

      minaev23 1 час назад

      Ну и х..... с ним , своих чтоли мало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4382

      Беспонтий 1 час назад

      стиранье прежних тем
      смятенье нежных лиц
      недоуменье и бардак
      ну что вы прямо
      так?
      просто гавно покинуло динамо

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4839

      neim 2 часа назад

      Как можно покинуть базу тайно ? Явно ведь есть какой-то пропускной режим и контроль за входящими-выходящими. Наверное через забор махнул, или дырку заранее проделал и "встал на лыжи" ))).

      1
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      Рейтинг: +10842

      alex1951 2 часа назад

      Этого Варела найдут сваренным в котле ,где-нибудь на Маросейке.....
      Бомжи доедят остатки.....Грустно все все это.
      Как говорится ,сколько волка ни корми ,а у медведя Х. все равно толще)))

      0
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      Рейтинг: +23993

      JTherry > alex1951 1 час назад

      почему на Маросейке то..? все-таки одна из центральных улиц в Москве, мог бы и на окраине города выбрать...)

      1
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      Рейтинг: +10842

      alex1951 > JTherry 11 минут назад

      Иван Грозный окраину не любил....
      Массовая порка прилюдно....
      И....НАХ такие легионеры?
      Изнеженные твари ,с капризами....

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