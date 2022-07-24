Комличенко рассказал о стычке с Худяковым: «Когда тебе 19 лет, не надо так говорить»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о конфликте с вратарем «Локомотива» Даниилом Худяковым во время матча 2-го тура РПЛ.

«На меня человек упал. Прямо на голову. Мне больно. А парень говорит: «Вставай. Чего лежишь? Носилки несите». Когда тебе 19 лет, не надо так говорить. Надо просто стоять... Но мы потом поговорили. Это просто эмоции были», – сказал Комличенко.

После игры футболисты обнялись в знак примирения.

«Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.

«Локомотив» с 65-й минуты играл в меньшинстве.

Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.

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