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Кержаков процитировал самые запомнившиеся фразы Ярцева

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержакова высказался о Георгии Ярцеве. Экс-тренер сборной России умер на прошлой неделе в Москве.

– Во вторник похоронили Георгия Ярцева, с которым вы работали в сборной. Какая его фраза до сих пор в ушах?

– Смерть Ярцева для всех стала шоком. Совсем недавно мы виделись в Петербурге на матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», тепло поговорили. В тот момент беды ничто не предвещало. Не хочу повторять, как он прокомментировал ситуацию, связанную с моим уходом из «Нижнего Новгорода».

Если вкратце – Ярцев кипел от негодования. И добавил: «Постарайся обойтись без больших пауз в тренерской карьере. Надо работать! Я за тобой слежу, радуюсь твоим успехам...» Мне было очень приятно услышать эти слова.

Георгия Александровича я всегда уважал. Это был настоящий русский мужик. Открытый, честный, добрый. Вот разговариваешь с ним – и чувствуешь, что искренне переживает не только за судьбу команды, но и за каждого игрока. Пропускает все через себя.

А фраза... Да в сборной постоянно перлы выдавал. Когда мы выходили на Евро-2004, Ярцев после каждого удачного матча говорил: «Вы свалились в люк с дерьмом. Но сейчас крышечку чуть-чуть приоткрыли, темечко уже видно».

Или, бывало, на разборах скажет: «Смотри, вот здесь ты ошибся. А представляешь, что было бы дальше? Обостряем, пасуем, забиваем. И шагаем к центру поля в соплях и поцелуях». Или: «Вот если бы сюда отдал – это что, не момент? Да это же моментище!» Образно мыслил: «Смешались в кучу кони и люди, мухи и котлеты...».

  • Ярцев умер в пятницу на 75-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.
  • Он возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.
  • Также специалист тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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