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  • «Мне надо понять, где и в чем я недоработал». Черчесов – о поражении от «Слована» в ЛЧ

«Мне надо понять, где и в чем я недоработал». Черчесов – о поражении от «Слована» в ЛЧ

21 июля 2022, 19:19
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал еще один комментарий по поводу поражения своей команды в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов против «Слована» (1:2).

«В целом матч прошел так, как мы и предполагали. «Слован» – солидный, серьезный оппонент – легкой прогулки не ожидали. Считаю, что игра развивалась по нашему сценарию, и результат, конечно, ему не соответствует.

У соперника было три момента – и два он сумел реализовать. В первом случае получили необязательный штрафной, а затем проспали голевой эпизод. Во втором моменте у футболиста братиславцев получился классный удар в девятку.

В четверг провели тренировку, в пятницу – выходной. А в субботу детально разберем встречу со словаками. Мне и самому надо понять, где и в чем в данном случае я недоработал.

При этом знаем свои сильные стороны и верим, что способны добиться нужного результата. Да, в Будапеште счет неприятный, но все в любом случае решится на выезде», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» дома побеждал «Слован» до 81-й минуты, но затем пропустил дважды.
  • Ответная встреча состоится 26 июля в Братиславе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ференцварош Слован Черчесов Станислав
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Axe111
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