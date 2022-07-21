«Очень вежливый». Новичок ЦСКА Гайич охарактеризовал Акинфеева

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об Игоре Акинфееве.

«Акинфеев – капитан и вратарь. Никто не видит происходящее на поле лучше, чем он. А я привык к крикам от голкипера, что он подсказывает: как действовать, куда двигаться.

Игорь же легенда ЦСКА, всегда старается общаться с нами на поле. И это очень помогает. А в жизни он вообще, кстати, очень вежливый!» – сказал 26-летний серб.