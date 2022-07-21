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«Очень вежливый». Новичок ЦСКА Гайич охарактеризовал Акинфеева

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об Игоре Акинфееве.

«Акинфеев – капитан и вратарь. Никто не видит происходящее на поле лучше, чем он. А я привык к крикам от голкипера, что он подсказывает: как действовать, куда двигаться.

Игорь же легенда ЦСКА, всегда старается общаться с нами на поле. И это очень помогает. А в жизни он вообще, кстати, очень вежливый!» – сказал 26-летний серб.

  • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
  • Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
  • Команда стартовала в РПЛ с домашней победы над «Уралом» (2:0).

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3763

    Enter2006 52 минуты назад

    Акинфеев вежливый очень? Аха-ха-хааа )) Хорошо пошутил. )) Я против Игоря ничего не имею, но он может трёхэтажным матом так обложить, что обосрёшься!

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