Евсеев не сдержал слез во время прощания с Ярцевым

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев посетил прощание со своим бывшим тренером Георгием Ярцевым. Он сказал несколько слов журналисту Сергею Егорову.

«Ярцев дал мне дорогу в большой футбол. Ребятам помогал. Ко мне всегда любя относился. Я ему благодарен. Тяжело переношу утрату», – сказал Евсеев.