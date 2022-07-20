Евсеев не сдержал слез во время прощания с Ярцевым

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев посетил прощание со своим бывшим тренером Георгием Ярцевым. Он сказал несколько слов журналисту Сергею Егорову.
«Ярцев дал мне дорогу в большой футбол. Ребятам помогал. Ко мне всегда любя относился. Я ему благодарен. Тяжело переношу утрату», – сказал Евсеев.
- Ярцев умер в пятницу на 75-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.
- Он возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.
- Также специалист тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова