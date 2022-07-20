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Евсеев не сдержал слез во время прощания с Ярцевым

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев посетил прощание со своим бывшим тренером Георгием Ярцевым. Он сказал несколько слов журналисту Сергею Егорову.

«Ярцев дал мне дорогу в большой футбол. Ребятам помогал. Ко мне всегда любя относился. Я ему благодарен. Тяжело переношу утрату», – сказал Евсеев.

  • Ярцев умер в пятницу на 75-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.
  • Он возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.
  • Также специалист тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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