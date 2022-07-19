Дюков прокомментировал смерть Ярцева

Президент РФС Александр Дюков отметил значимость для истории отечественного футбола экс-тренера сборной России Георгия Ярцева.

«Это большая утрата для всего нашего футбола. Это легенда российского и советского футбола. Я, будучи мальчишкой, да и другие ребята, в 70-е годы полюбили футбол благодаря как раз таким игрокам, как Георгий Александрович Ярцев.

Эта любовь становилась крепче, когда он уже завершил карьеру и стал тренером. Было много ярких побед. Мы не сможем забыть эти яркие, эмоциональные моменты и те победы, которые он подарил.

Нам будет его не хватать. Светлая ему память», – сказал Дюков.