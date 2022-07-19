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Дюков прокомментировал смерть Ярцева

Президент РФС Александр Дюков отметил значимость для истории отечественного футбола экс-тренера сборной России Георгия Ярцева.

«Это большая утрата для всего нашего футбола. Это легенда российского и советского футбола. Я, будучи мальчишкой, да и другие ребята, в 70-е годы полюбили футбол благодаря как раз таким игрокам, как Георгий Александрович Ярцев.

Эта любовь становилась крепче, когда он уже завершил карьеру и стал тренером. Было много ярких побед. Мы не сможем забыть эти яркие, эмоциональные моменты и те победы, которые он подарил.

Нам будет его не хватать. Светлая ему память», – сказал Дюков.

  • Ярцев умер в пятницу на 75-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.
  • Он возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.
  • Также специалист тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 13:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +13159

    playsh 1 час назад

    Вечная память тебе,Жора,ты был один из ярчайших представителей нашего футбола всех времён и как игрок,и как тренер.Земля тебе пухом...

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