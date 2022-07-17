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Галактионов назвал преимущество Fan ID

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался об индивидуальных паспортах болельщиков (Fan ID). Он нашел положительный момент.

«Чтобы оформить карту болельщика, мне потребовалось 5 минут. Мне ничего не помешало приехать в МФЦ. Наверное, для каждого из болельщиков могут возникнуть неудобства с походом в МФЦ. Как я уже понял, у многих клубов затормозилась продажа абонементов и билетов. Мне сложно про это говорить, лучше задать этот вопрос менеджерам клубов.

С точки зрения безопасности Fan ID – хорошо. С точки зрения логистики и привлечения болельщиков – могут возникнуть вопросы. Нет однозначного ответа «да» или «нет». Надо посмотреть в динамике. Закон есть, правительство его приняло. Здесь либо принимать, либо нет», – сказал Галактионов.

  • По Fan ID куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов.
  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В 1-й же день система дала сбой.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 13:41
Комментарии11
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    Рейтинг: +1121

    jek718875 1 час назад

    Говорят Широков получил FAN ID,меня на стадионе не будет,а то ногами отпинает и по репе настучит

    2
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    Рейтинг: +3697

    Enter2006 > jek718875 1 час назад

    Мамаев с Кокориным наверняка тоже получили FAN ID ) Футбол - это не MORTAL KOMBAT. Вон пусть на электричках такую систему устанавливают, позднем вечером бывает такое творится что ни на каком стадике не увидишь.

    0
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    Рейтинг: +14445

    Fusballer > jek718875 1 час назад

    В Госдуме объяснили, как скандальный футболист Широков сумел получить Fan ID

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал получение бывшим футболистом сборной России Романом Широковым электронной карты болельщика Fan ID.

    Широков замешан в нескольких крупных футбольных скандалах: в 2020 году он избил футбольного судью, а месяц назад оказывал давление на бригаду арбитров во время детского турнира.

    — Широкову выдали Fan ID в соответствии с законом?
    — Если ему выдали Fan ID, значит, к нему нет претензий.

    — Но ведь им было совершенно правонарушение непосредственно на стадионе.
    — Он же наказание отбыл. Какие вопросы?

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    Рейтинг: +14445

    Fusballer > Fusballer 1 час назад

    — Если Fan ID выдали даже Широкову, зачем этот документ вообще нужен?
    — Он получил по заслугам, отбыл наказание. Что ж его теперь, на футбол не пускать?

    — Где же тогда эта планка допуска или недопуска на стадион?
    — Я не могу назвать критерии, я их не создаю. Обращайтесь в Минспорта и у них спросите. Лично у меня на сегодняшний день претензий к Широкову нет, — заявил Свищев в интервью «Спорт День за Днем».

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    Рейтинг: +14445

    Fusballer > jek718875 1 час назад

    Широков получил фан айди, значит кто-нибудь на стадионе может получить от Широкова)))

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    Рейтинг: +5349

    TOMSON 1 час назад

    Помню в СПб было время, когда нужно было покупать билеты в кассе и при этом только по паспорту или при наличии карты болельщика. Было очень неудобно и пару матчей мы точно не посетили именно по этой причине. Неудивительно, что это дело в итоге прикрыли.
    Мне кажется проблема кроется именно в этом. Раньше вошёл 1 человек, купил 4 билета на всех. В край ещё один вошёл и ещё 4 взял и всей компашкой спокойно пошли. Теперь же надо будет, что-то вводить, уточнять и тд. Я к тому, что даже с оформленным Фаном это геморно и это только отталкивает даже постоянных болел не говоря уже о залётных.

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    Рейтинг: +14445

    Fusballer 1 час назад

    Широков уже получил. Так что не в безопасности дело. А была ведь новость месяц назад, что Широкова могут пожизненно отстранить от футбола. По идее, чтобы показать эффективность фан-айди, надо было начать с невозможности получения такими утырками и беспредельщиками.
    На деле получается фан-уйди.

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    Рейтинг: +3697

    Enter2006 1 час назад

    "С точки зрения безопасности" уже на стадионах всё есть. А тебе тупому желаю чтобы когда ты едешь на машине твой навигатор передавал всё видео и аудио в онлайн режиме в соответствующие службы. И на твоём рабочем месте - тоже самое. И когда дома на кухне сидишь и разговариваешь с семьёй или в спальне с женой - тоже. И даже когда поссать пошёл, мало ли что ты там в туалете можешь употребить или сказать - тоже! А чем не безопасность? Ничего же страшного если ты живёшь "по закону". Идиота кусок, цифровой раб!

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    Рейтинг: +58

    НикКин 1 час назад

    А вообще тренера закрыли бы свои рты вас и так пустят и не надо тут ляля

    1
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    Рейтинг: +58

    НикКин 1 час назад

    есть однозначный ответ FAN ID НЕТ

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    Рейтинг: +1607

    fakeid 1 час назад

    мудак.

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