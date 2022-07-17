Галактионов назвал преимущество Fan ID

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался об индивидуальных паспортах болельщиков (Fan ID). Он нашел положительный момент.

«Чтобы оформить карту болельщика, мне потребовалось 5 минут. Мне ничего не помешало приехать в МФЦ. Наверное, для каждого из болельщиков могут возникнуть неудобства с походом в МФЦ. Как я уже понял, у многих клубов затормозилась продажа абонементов и билетов. Мне сложно про это говорить, лучше задать этот вопрос менеджерам клубов.

С точки зрения безопасности Fan ID – хорошо. С точки зрения логистики и привлечения болельщиков – могут возникнуть вопросы. Нет однозначного ответа «да» или «нет». Надо посмотреть в динамике. Закон есть, правительство его приняло. Здесь либо принимать, либо нет», – сказал Галактионов.