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Галактионов назвал преимущество Fan ID

17 июля 2022, 13:41
10

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался об индивидуальных паспортах болельщиков (Fan ID). Он нашел положительный момент.

«Чтобы оформить карту болельщика, мне потребовалось 5 минут. Мне ничего не помешало приехать в МФЦ. Наверное, для каждого из болельщиков могут возникнуть неудобства с походом в МФЦ. Как я уже понял, у многих клубов затормозилась продажа абонементов и билетов. Мне сложно про это говорить, лучше задать этот вопрос менеджерам клубов.

С точки зрения безопасности Fan ID – хорошо. С точки зрения логистики и привлечения болельщиков – могут возникнуть вопросы. Нет однозначного ответа «да» или «нет». Надо посмотреть в динамике. Закон есть, правительство его приняло. Здесь либо принимать, либо нет», – сказал Галактионов.

  • По Fan ID куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов.
  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В 1-й же день система дала сбой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Галактионов Михаил
Комментарии (10)
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НикКин
1658054783
есть однозначный ответ FAN ID НЕТ
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НикКин
1658054857
А вообще тренера закрыли бы свои рты вас и так пустят и не надо тут ляля
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Enter2006
1658055069
"С точки зрения безопасности" уже на стадионах всё есть. А тебе тупому желаю чтобы когда ты едешь на машине твой навигатор передавал всё видео и аудио в онлайн режиме в соответствующие службы. И на твоём рабочем месте - тоже самое. И когда дома на кухне сидишь и разговариваешь с семьёй или в спальне с женой - тоже. И даже когда поссать пошёл, мало ли что ты там в туалете можешь употребить или сказать - тоже! А чем не безопасность? Ничего же страшного если ты живёшь "по закону". Идиота кусок, цифровой раб!
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Fusballer
1658055706
Широков уже получил. Так что не в безопасности дело. А была ведь новость месяц назад, что Широкова могут пожизненно отстранить от футбола. По идее, чтобы показать эффективность фан-айди, надо было начать с невозможности получения такими утырками и беспредельщиками. На деле получается фан-уйди.
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TOMSON
1658055943
Помню в СПб было время, когда нужно было покупать билеты в кассе и при этом только по паспорту или при наличии карты болельщика. Было очень неудобно и пару матчей мы точно не посетили именно по этой причине. Неудивительно, что это дело в итоге прикрыли. Мне кажется проблема кроется именно в этом. Раньше вошёл 1 человек, купил 4 билета на всех. В край ещё один вошёл и ещё 4 взял и всей компашкой спокойно пошли. Теперь же надо будет, что-то вводить, уточнять и тд. Я к тому, что даже с оформленным Фаном это геморно и это только отталкивает даже постоянных болел не говоря уже о залётных.
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jek718875
1658056603
Говорят Широков получил FAN ID,меня на стадионе не будет,а то ногами отпинает и по репе настучит
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