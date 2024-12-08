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    • Талалаев назвал лучших игрока и тренера первой части сезона РПЛ

    Талалаев назвал лучших игрока и тренера первой части сезона РПЛ

    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел промежуточные итоги сезона РПЛ.

    – Лучший тренер РПЛ в первой части сезона?

    – Если не брать последние туры, то назову Михаила Галактионова. Может быть, Мурад Мусаев. Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» в ближайшем туре многое определит.

    – Лучший игрок?

    Алексей Батраков.

    – Тренерская идея в РПЛ, которая вас приятно удивила?

    – Если коротко, то мне нравятся гибридные позиции. Когда по ходу матчей команды перестраиваются с одной схемы на другую и заставляют соперников подстраиваться под них. Такое сейчас практикуют несколько тренеров РПЛ.

    – Кто?

    – Станкович, Семак, Галактионов и Гончаренко.

    • Батраков – 2-й бомбардир сезона РПЛ (10 голов).
    • Он воспитанник «Локомотива».
    • «Локомотив» идет в таблице на 3-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии (4)
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    ss21
    1733652232
    Ну Семак и Гончаренко лишние у первого тренер переводчик с португальского, у второго очень короткая обойма игроков способных усилить игру.
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    serglider
    1733653852
    Что значит "не брать последние туры"? Если оценивать, то всю часть чемпионата, а не ту что приглянулась Талалаю! Однозначно лучший игрок Угальде и лучший тренер Станкович! Спартачи выдали ударную концовку, после раскачки в начале сезона! Тому есть объективные причины - новый тренер, нужно было формировать команду и ставить игру с листа. Галактионов же рулит Локо второй сезон, концовку перед перерывом провалил с треском, с чего ему быть "лучшим"? Глушаков хорошо начал сезон, но... травма и он пока не смог набрать прежние кондиции... так бывает! Если сравнивать его с Угальде, то косто-риканец однозначно лучше и по игре, и по КПД на поле, и по забитым мячам!
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    1733658432
    Бери пример с Вити,тогда всё пропало.
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