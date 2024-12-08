Талалаев назвал лучших игрока и тренера первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел промежуточные итоги сезона РПЛ.
– Лучший тренер РПЛ в первой части сезона?
– Если не брать последние туры, то назову Михаила Галактионова. Может быть, Мурад Мусаев. Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» в ближайшем туре многое определит.
– Лучший игрок?
– Тренерская идея в РПЛ, которая вас приятно удивила?
– Если коротко, то мне нравятся гибридные позиции. Когда по ходу матчей команды перестраиваются с одной схемы на другую и заставляют соперников подстраиваться под них. Такое сейчас практикуют несколько тренеров РПЛ.
– Кто?
– Станкович, Семак, Галактионов и Гончаренко.
- Батраков – 2-й бомбардир сезона РПЛ (10 голов).
- Он воспитанник «Локомотива».
- «Локомотив» идет в таблице на 3-м месте.