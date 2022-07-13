Минцифры: «По Fan ID куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов»

В Министерстве цифрового развития рассказали, сколько билетов и абонементов на матчи РПЛ куплено с помощью Fan ID.

«На 13 июля с использованием Карты болельщика куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов на игры РПЛ.

Статистика по услуге:

15 тысяч человек прошли всю процедуру проверки и получили Карту болельщика;

25 тысяч заявлений на получение Карты прошли предварительную проверку на Госуслугах, заявителям нужно посетить МФЦ для подтверждения личности», – сообщает пресс-служба Минцифры.