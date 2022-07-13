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Минцифры: «По Fan ID куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов»

В Министерстве цифрового развития рассказали, сколько билетов и абонементов на матчи РПЛ куплено с помощью Fan ID.

«На 13 июля с использованием Карты болельщика куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов на игры РПЛ.

Статистика по услуге:

15 тысяч человек прошли всю процедуру проверки и получили Карту болельщика;

25 тысяч заявлений на получение Карты прошли предварительную проверку на Госуслугах, заявителям нужно посетить МФЦ для подтверждения личности», – сообщает пресс-служба Минцифры.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: телеграм-канал Минцифры

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16366

    Cleaner 2 минуты назад

    Меньше 1000 человек на игру. Может проще распустить клубы?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +46

    Чоткар Патыр 26 минут назад

    Статистика пи..дабольства

    0
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  • ...
    Рейтинг: +23691

    JTherry 56 минут назад

    "По Fan ID куплено УЖЕ более 5 тысяч билетов..."
    ...в чем успех этой кампании..? стадионы будут пустыми...(( "от этого казне убыток..."

    1
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    Рейтинг: +134

    ugc-gaming 1 час назад

    Не "уже", а "всего лишь"

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +36

    Александр.Т. 1 час назад

    Из насиление в 145миллионов это капля в море

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +3614

    Enter2006 1 час назад

    Целых 5 тыс, по всей России... ой как много.. прям рекорд! )))

    3
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