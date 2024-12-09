Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Краснодаром». Команды сыграли в 18-м туре РПЛ со счетом 0:0.

«Локо» ушел на зимнюю паузу на пятом месте.

– Несколько перестановок было перед игрой. Чем они обусловлены?

– Некоторые замены, которые пришлось сделать, были запланированы. Мы дали шанс Митрюшкину, он его заслужил. У Ньямси были проблемы со здоровьем, он не мог играть с первых минут. Еще вчера были мысли, что будет играть Морозов. Нам необходим был центральный нападающий, нацеленный на большое количество единоборств. План, который у нас был, сработал.

– Довольны игрой сегодня?

– Игру нужно разделять на несколько моментов. У многих накопилась усталость, в первом тайме была осторожная игра, у нас были контратаки, выбегания, у «Краснодара» были голевые моменты. Сверхэмоциональная игра, которая была с большой плотностью. Хотелось бы побольше качества, но неплохие отрезки были. Хотим улучшать игровую уверенность. Перепады у нас в играх присутствуют.

– Как оцените положение «Локомотива»?

– Мы долго были наверху, в онлайн таблице в тройке призеров, но таблица гуляет, большая плотность, одна игра все может изменить. Для себя определили, что команда растет, прибавили в своем развитии по качеству, дисциплине, организации. Неудачи не должны нас выбивать из колеи, а победы – вносить в эйфорию. Был плотный график, всем нужно перезагрузиться, набраться сил и готовиться к новому этапу. Борьба будет до последних туров.