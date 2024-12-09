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    • Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром»

    Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Краснодаром». Команды сыграли в 18-м туре РПЛ со счетом 0:0.

    «Локо» ушел на зимнюю паузу на пятом месте.

    – Несколько перестановок было перед игрой. Чем они обусловлены?

    – Некоторые замены, которые пришлось сделать, были запланированы. Мы дали шанс Митрюшкину, он его заслужил. У Ньямси были проблемы со здоровьем, он не мог играть с первых минут. Еще вчера были мысли, что будет играть Морозов. Нам необходим был центральный нападающий, нацеленный на большое количество единоборств. План, который у нас был, сработал.

    – Довольны игрой сегодня?

    – Игру нужно разделять на несколько моментов. У многих накопилась усталость, в первом тайме была осторожная игра, у нас были контратаки, выбегания, у «Краснодара» были голевые моменты. Сверхэмоциональная игра, которая была с большой плотностью. Хотелось бы побольше качества, но неплохие отрезки были. Хотим улучшать игровую уверенность. Перепады у нас в играх присутствуют.

    – Как оцените положение «Локомотива»?

    – Мы долго были наверху, в онлайн таблице в тройке призеров, но таблица гуляет, большая плотность, одна игра все может изменить. Для себя определили, что команда растет, прибавили в своем развитии по качеству, дисциплине, организации. Неудачи не должны нас выбивать из колеи, а победы – вносить в эйфорию. Был плотный график, всем нужно перезагрузиться, набраться сил и готовиться к новому этапу. Борьба будет до последних туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2024 00:26
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    Комментарии (1)
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    Борис34684
    1733706451
    Молодец локомотив, сохранили интригу на весну.
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