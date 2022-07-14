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«Тема закрыта». Юран – об интересе «Зенита» к Лантратову

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о сорвавшемся трансфере вратаря Ильи Лантратова в «Зенит».

– Им всерьез интересовался «Зенит». Но в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и эта тема закрылась.

Признаюсь, если бы переход состоялся, я бы искренне порадовался за Илью, для которого это стало бы шагом вперед в карьере.

И он заслужил его своим трудолюбием, мастерством, преданностью делу. На таких игроков тренер всегда может опереться.

– При этом «Химки» взяли двух голкиперов – Митрюшкина и Гудиева. Не получится ли, что борьба за место первого номера создаст нервозность в их отношениях и скажется на игре?

– Дело в том, что селекционная служба занялась поиском новых вратарей, когда по поводу Лантратова начались переговоры с «Зенитом». Тогда и всплыли кандидатуры Митрюшкина и Гудиева.

И теперь в нашем распоряжении три сильных вратаря, чем не располагает ни один клуб Премьер-лиги. И пусть каждый из них доказывает право на место в составе. Ведь конкуренция заставляет работать на максимум.

  • В прошлом сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • «Зенит» отказался покупать его за 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3632

    Enter2006 3 часа назад

    Мелкая су ч ка болбой из СКА всё таки сделал своё дело, щенок недоделанный.

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    Рейтинг: +2958

    acor94 > Enter2006 3 часа назад

    Я лучше на бразильского Ивана посмотрю, чем на психа-гопника, который толкает детей. Пусть в фнл катится, там ему место!

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