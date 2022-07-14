«Тема закрыта». Юран – об интересе «Зенита» к Лантратову

Мелкая су ч ка болбой из СКА всё таки сделал своё дело, щенок недоделанный.
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о сорвавшемся трансфере вратаря Ильи Лантратова в «Зенит».
– Им всерьез интересовался «Зенит». Но в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и эта тема закрылась.
Признаюсь, если бы переход состоялся, я бы искренне порадовался за Илью, для которого это стало бы шагом вперед в карьере.
И он заслужил его своим трудолюбием, мастерством, преданностью делу. На таких игроков тренер всегда может опереться.
– При этом «Химки» взяли двух голкиперов – Митрюшкина и Гудиева. Не получится ли, что борьба за место первого номера создаст нервозность в их отношениях и скажется на игре?
– Дело в том, что селекционная служба занялась поиском новых вратарей, когда по поводу Лантратова начались переговоры с «Зенитом». Тогда и всплыли кандидатуры Митрюшкина и Гудиева.
И теперь в нашем распоряжении три сильных вратаря, чем не располагает ни один клуб Премьер-лиги. И пусть каждый из них доказывает право на место в составе. Ведь конкуренция заставляет работать на максимум.