Лучше играть в химках, чем сидеть в сеньке. Одним еврокубки не светят, других не берут, в одном govне шо те шо те
«Зенит» отказался покупать вратаря «Химок» Илью Лантратова.
Клубы уже согласовали трансфер за 3,5 миллиона евро, но петербуржцы в итоге вышли из переговоров.
Сообщалось, что переход голкипера сорвался из-за инцидента с болбоем в Хабаровске.
- В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
- «Зенит» может переключить внимание на Никиту Хайкина из «Буде-Глимта».
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