Трансфер Лантратова из «Химок» в «Зенит» сорвался («РБ Спорт»)

«Зенит» отказался покупать вратаря «Химок» Илью Лантратова.

Клубы уже согласовали трансфер за 3,5 миллиона евро, но петербуржцы в итоге вышли из переговоров.

Сообщалось, что переход голкипера сорвался из-за инцидента с болбоем в Хабаровске.

В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.

«Зенит» может переключить внимание на Никиту Хайкина из «Буде-Глимта».

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