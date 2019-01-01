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Трансфер Лантратова из «Химок» в «Зенит» сорвался («РБ Спорт»)

«Зенит» отказался покупать вратаря «Химок» Илью Лантратова.

Клубы уже согласовали трансфер за 3,5 миллиона евро, но петербуржцы в итоге вышли из переговоров.

Сообщалось, что переход голкипера сорвался из-за инцидента с болбоем в Хабаровске.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • «Зенит» может переключить внимание на Никиту Хайкина из «Буде-Глимта».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1041

    mama1991 1 час назад

    Лучше играть в химках, чем сидеть в сеньке. Одним еврокубки не светят, других не берут, в одном govне шо те шо те

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    Рейтинг: +19168

    derrik2000 1 час назад

    "Сообщалось, что переход голкипера сорвался из-за инцидента с болбоем в Хабаровске."

    Вот так, не разобравшись толком в том инциденте, взять да и отказаться от ОТЛИЧНОГО голкипера???
    М-м-м-да-а-а-а...
    Видно. в руководстве Зенита одни прозападные толерасты сидят...

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    Рейтинг: +58

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Сообщалось, что переход голкипера сорвался из-за инцидента с болбоем в Хабаровске.... И это говорит команда представитель которой онанировал на всю страну)))))))))))) Дело тут явно не в эмоциях Лантратова

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    Рейтинг: +11947

    ВетеR 1 час назад

    Х.йкин,ой Хайкин,получше будет

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