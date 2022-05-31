«Зенит» может купить Хайкина из-за приостановки переговоров с Лантратовым

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может перейти в «Зенит».

По информации Metaratings, клуб из Петербурга консультировался с представителями российского голкипера по поводу возможного трансфера. Вариант с Хайкиным возник из-за приостановки переговоров по переходу вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

Хайкин склоняется к тому, чтобы остаться в Европе. Он может изменить своe решение, если получит серьeзное предложение от «Зенита».

«Зенит» пока не продлил контракты с Кержаковым и Крицюком.

Соглашения с вратарями истекают летом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?