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«Зенит» может купить Хайкина из-за приостановки переговоров с Лантратовым

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может перейти в «Зенит».

По информации Metaratings, клуб из Петербурга консультировался с представителями российского голкипера по поводу возможного трансфера. Вариант с Хайкиным возник из-за приостановки переговоров по переходу вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

Хайкин склоняется к тому, чтобы остаться в Европе. Он может изменить своe решение, если получит серьeзное предложение от «Зенита».

  • «Зенит» пока не продлил контракты с Кержаковым и Крицюком.
  • Соглашения с вратарями истекают летом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16826

    Garrincha58 20 минут назад

    хрен редьки не слаще

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    Рейтинг: +65016

    portero 28 минут назад

    Чем петушкову откаты платить, лучше Хайкина купить....

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