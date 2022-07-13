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Безбородов на матче «Ахмат» – «Спартак» и другие назначения 1-го тура РПЛ

РФС назначил судей на матчи 1-го тура нового сезона РПЛ.

На матче «Ахмат»«Спартак» будет работать Владислав Безбородов, Павел Кукуян рассудит «Динамо» и «Ростов».

15 июля (пятница)

«Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарeв.

16 июля (суббота)

ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург»«Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Максим Гаврилин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

17 июля (воскресенье)

«Торпедо» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

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Источник: сайт РФС

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Сегодня, 16:59
Комментарии8
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    Рейтинг: +1365

    Дубина 52 минуты назад

    Началось! С первого тура бомжа кидают! Ай да газпром)))

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    Рейтинг: +1418

    PNZ1985 57 минут назад

    Спартак упомянул рейт статье шмальнул, ибо никто не интересен

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    Рейтинг: +5536

    Павелий 1 час назад

    В РФС вообще страх потеряли? Опять бомж-судью и сразу к нам на 1-й тур.

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    Рейтинг: +179

    7:1 > Павелий 57 минут назад

    самый проплаченный и любимый судья спартака. чем ты недоволен? почему опять визжишь? а?

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    Рейтинг: +3932

    Беспонтий > Павелий 54 минуты назад

    матчасть учите
    это ваш любимец

    0
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    Рейтинг: +25142

    vladimir-7 > 7:1 41 минуту назад

    По привычке.

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    Рейтинг: +5536

    Павелий > 7:1 26 минут назад

    Визжишь только ты. Безбородов столько ошибок наделал в пользу соперников Спартака.

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    Рейтинг: +179

    7:1 > Павелий 11 минут назад

    ага, да. только вот безбородова отстраняли от судейства. угадаешь, за что? хотя, ты, наверное, всхрюкнешь, что за ошибки в пользу соперников спартака. но я напомню хотя бы краснодар 1:3 спартак. 2 ошибки в пользу спартака. и ошибки эти напрямую связаны с двумя левыми голами спартака. гы-гы!

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