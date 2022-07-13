Безбородов на матче «Ахмат» – «Спартак» и другие назначения 1-го тура РПЛ

РФС назначил судей на матчи 1-го тура нового сезона РПЛ.
На матче «Ахмат» – «Спартак» будет работать Владислав Безбородов, Павел Кукуян рассудит «Динамо» и «Ростов».
15 июля (пятница)
«Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарeв.
16 июля (суббота)
ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Мацюра.
«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Максим Гаврилин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.
17 июля (воскресенье)
«Торпедо» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.