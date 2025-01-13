В РФС прокомментировали невызов Карасева на сбор судей УЕФА

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал отсутствие арбитра Сергея Карасeва в списке участников сбора судей УЕФА, который пройдет с 3 по 5 февраля в Греции.

«Для нас это не стало неожиданностью, так как в этом сборе принимают участие арбитры, которых УЕФА планирует использовать в решающих стадиях еврокубков», – сказал Каманцев.