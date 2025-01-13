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    • В РФС прокомментировали невызов Карасева на сбор судей УЕФА

    В РФС прокомментировали невызов Карасева на сбор судей УЕФА

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал отсутствие арбитра Сергея Карасeва в списке участников сбора судей УЕФА, который пройдет с 3 по 5 февраля в Греции.

    «Для нас это не стало неожиданностью, так как в этом сборе принимают участие арбитры, которых УЕФА планирует использовать в решающих стадиях еврокубков», – сказал Каманцев.

    • В нынешнем сезоне Карасeв отработал в 10 матчах РПЛ, в которых показал 44 жeлтые карточки и две красные.
    • Также 45-летний арбитр дважды работал на матчах саудовской Про-Лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.01.2025 10:21
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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1736768473
    Да его вообще нужно от судейства отстранить.
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    neim
    1736775926
    Этого Карасёва не то что в решающих стадиях еврокубков нельзя использовать, его от игр в РПЛ нужно по дальше держать.
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    zigbert
    1736777706
    Не удивительно. В его работе наступил небольшой кризис. Но может быть это временное явление?
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