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    • Литвинов отреагировал на пожелание Кахигао игрокам «Спартака»

    Литвинов отреагировал на пожелание Кахигао игрокам «Спартака»

    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о том, что намерен улучшить в своей игре.

    – Кахигао в интервью сказал, что каждый игрок должен задуматься, как он может улучшить себя. В чeм ты можешь стать лучше?

    – Мне кажется, каждый человек может прогрессировать. С каждым днeм всe больше и больше. Есть к чему расти. Тем более что все спортсмены – голодные люди до прогресса. И всегда хочется что-то улучшить, быть всегда на первом месте, как команде, так и быть лучшим футболистом в стране. Ты мечтаешь об этом и стремишься к этому.

    Во всeм нужно прибавлять, если мы кричим о том, что хотим играть в Европе и топ-клубах. Там немножко другой футбол. Надо работать над собой ещe больше.

    – А конкретно можешь сказать, в чeм бы хотел прибавить?

    – Во всeм. Конечно, физика. Какие-то антропометрические данные: скорость, техника, быстрота работы с мячом. Перечислять и перечислять! Мне кажется, каждый аспект, который есть, который может назвать футбольный человек – во всeм нужно прибавлять, если ты хочешь чего-то добиваться.

    • О назначении испанца Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака» было объявлено 3 января.
    • 23-летний Литвинов провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.01.2025 10:55
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1736765990
    Эта джикиевская шестерка вместо того, чтобы тренироваться, только интервью и раздает)
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    zigbert
    1736778031
    Хорошо что понимает в чем нужно прибавить. Главное чтобы не останавливаться в своем росте и постоянно прогрессировать.
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