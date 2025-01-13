Литвинов отреагировал на пожелание Кахигао игрокам «Спартака»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о том, что намерен улучшить в своей игре.

– Кахигао в интервью сказал, что каждый игрок должен задуматься, как он может улучшить себя. В чeм ты можешь стать лучше?

– Мне кажется, каждый человек может прогрессировать. С каждым днeм всe больше и больше. Есть к чему расти. Тем более что все спортсмены – голодные люди до прогресса. И всегда хочется что-то улучшить, быть всегда на первом месте, как команде, так и быть лучшим футболистом в стране. Ты мечтаешь об этом и стремишься к этому.

Во всeм нужно прибавлять, если мы кричим о том, что хотим играть в Европе и топ-клубах. Там немножко другой футбол. Надо работать над собой ещe больше.

– А конкретно можешь сказать, в чeм бы хотел прибавить?

– Во всeм. Конечно, физика. Какие-то антропометрические данные: скорость, техника, быстрота работы с мячом. Перечислять и перечислять! Мне кажется, каждый аспект, который есть, который может назвать футбольный человек – во всeм нужно прибавлять, если ты хочешь чего-то добиваться.