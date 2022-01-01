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«Похож на английских футболистов только бакенбардами». Орлов – о Чистякове

Журналист Геннадий Орлов высказался об игровых качествах защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

– В числе наших игроков, которые могут и дальше развиваться в «Зените», вы упоминали Чистякова.

– Да, у Дмитрия есть хорошие качества, он высоко прыгает, но, к сожалению, его в юношестве не научили главному – надо стоять всегда на полусогнутых ногах, всe время быть готовым к старту. А он стоит на прямых!

Конечно, с ним работают, но есть у Чистякова и ещe один недостаток: он не выходит на бьющего игрока. «Зениту» сейчас в межсезонных встречах забили три мяча. Защитники и полузащитники обязаны были накрывать все мячи, летевшие в створ ворот. Не получилось – это их просчeт.

Пас на голову Мелкадзе в матче с «Сочи» – и фантастический по красоте удар получился, но слева кто должен был держать? Кто был рядом и обязан накрыть? Это Чистяков не вышел на соперника, тем более рядом были три своих защитника – и это обязательно надо было делать.

Или в одном из матчей Лиги чемпионов соперник принял мяч, прокинул Ловрена и, не доходя до линии штрафной, забил. А между ним и вратарем было ещe трое наших защитников, включая Чистякова.

Нельзя давать бить, вот почему вратарь всегда возмущается: «Почему дали пробить?!». Умеющий забивать, с дистанции в 16 метров сделает это девять раз из десяти – вот и всe.

У Чистякова качества есть, он бежит неплохо – это дистанционная скорость, но выходить, накрывать и главное – ближе находиться к земле – этого пока не хватает. Будь в готовности к старту всe время!

А он высокий, ещe и с бакенбардами, как у англосакса (смеeтся). Но только этим пока похож на английских футболистов. Короче, надо менять манеру. Если он это сам не поймeт, вырасти будет сложно.

Кстати, Валерий Карпин о Чистякове говорил, что он лучше всех российских полузащитников играет головой. Но новичок Родригао получше – пусть у бразильца поучится.

  • 28-летний Чистяков – воспитанник «Зенита».
  • За основную команду провел 51 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Сегодня, 15:15
Комментарии3
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  • ...
    Рейтинг: +16345

    Cleaner 35 минут назад

    А вот Геннадий Орлов на журналиста похож. Но он не журналист, а простой БОРЗОПИСЕЦ.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +3901

    Беспонтий 42 минуты назад

    вантуз в студию

    1
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    ...
    Рейтинг: +419

    кaстрюлька > Беспонтий 32 минуты назад

    Гена вроде не требовал пластическую операцию

    0
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