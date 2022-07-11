Манчини: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил о планах привести команду к победе на чемпионате мира.

«Когда я возглавил сборную, поставил себе цель – выиграть Евро и ЧМ. Я думал о предстоящем чемпионате мира, но очевидно, что в этот раз победить не удастся.

Тем не менее, я продолжаю думать, что мы выиграем чемпионат мира», – сказал Манчини.