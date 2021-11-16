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Манчини: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил о планах привести команду к победе на чемпионате мира.

«Когда я возглавил сборную, поставил себе цель – выиграть Евро и ЧМ. Я думал о предстоящем чемпионате мира, но очевидно, что в этот раз победить не удастся.

Тем не менее, я продолжаю думать, что мы выиграем чемпионат мира», – сказал Манчини.

  • Италия не отобралась на ЧМ-2022, проиграв в стыках Северной Македонии (0:1).
  • Год назад итальянцы стали чемпионами Европы.
  • Манчини тренирует сборную с 2018 года.

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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