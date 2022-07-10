Смолов и Лесовой сменили игровые номера в «Динамо»

Два футболиста «Динамо» выбрали себе новые игровые номера.
Нападающий Федор Смолов взял себе номер 10. Ранее он выступал под 40-м номером.
«10 – любимое число с детства. Зимой, несмотря на то, что номер был свободен, решил взять 40-й, потому что это был мой первый номер в «Динамо», вышло символично. Сейчас подумал и принял решение, что раз свободна десятка, то возьму ее с удовольствием», – сказал Смолов.
Полузащитник Даниил Лесовой, ранее игравший под 19-м номером, выбрал 11-й.
«В детстве я играл под 11-м номером, и он ассоциируется у меня с удачной игрой, когда все хорошо получалось. Поэтому, когда этот номер освободился, я решил его взять», – сказал Лесовой.
- Смолов в прошлом сезоне провел за «Динамо» 11 матчей, в которых забил 5 голов.
- На счету Лесового 8 игр и ни одного результативного действия.
Источник: сайт «Динамо»