Смолов и Лесовой сменили игровые номера в «Динамо»

Два футболиста «Динамо» выбрали себе новые игровые номера.

Нападающий Федор Смолов взял себе номер 10. Ранее он выступал под 40-м номером.

«10 – любимое число с детства. Зимой, несмотря на то, что номер был свободен, решил взять 40-й, потому что это был мой первый номер в «Динамо», вышло символично. Сейчас подумал и принял решение, что раз свободна десятка, то возьму ее с удовольствием», – сказал Смолов.

Полузащитник Даниил Лесовой, ранее игравший под 19-м номером, выбрал 11-й.

«В детстве я играл под 11-м номером, и он ассоциируется у меня с удачной игрой, когда все хорошо получалось. Поэтому, когда этот номер освободился, я решил его взять», – сказал Лесовой.