Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
2 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

Смолов и Лесовой сменили игровые номера в «Динамо»

Два футболиста «Динамо» выбрали себе новые игровые номера.

Нападающий Федор Смолов взял себе номер 10. Ранее он выступал под 40-м номером.

«10 – любимое число с детства. Зимой, несмотря на то, что номер был свободен, решил взять 40-й, потому что это был мой первый номер в «Динамо», вышло символично. Сейчас подумал и принял решение, что раз свободна десятка, то возьму ее с удовольствием», – сказал Смолов.

Полузащитник Даниил Лесовой, ранее игравший под 19-м номером, выбрал 11-й.

«В детстве я играл под 11-м номером, и он ассоциируется у меня с удачной игрой, когда все хорошо получалось. Поэтому, когда этот номер освободился, я решил его взять», – сказал Лесовой.

  • Смолов в прошлом сезоне провел за «Динамо» 11 матчей, в которых забил 5 голов.
  • На счету Лесового 8 игр и ни одного результативного действия.

Новости по теме
«Локомотив» и «Динамо» назвали стартовые составы на товарищеский матч
«Это неуважение к клубам и РПЛ». Семшов – об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо» 2
«Поступил по-свински». Кобелев – об уходе Бальбуэны из «Динамо» 9
Источник: сайт «Динамо»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:42
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +5739

    Давид59 16 минут назад

    Вспомнилась басня Крылова. А вы друзья как не садитесь...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11