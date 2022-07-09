Широков: «Я гений? А то!»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков назвал себя гением.

В пятницу он принял участие в матче ветеранов петербургского и московского клубов, забив победный гол.

– После ретро матча надо вспомнить одну из ваших культовых фраз из микст-зоны.

– Их так много было, что я уже не вспомню.

– Было про колхоз.

– Была фраза, что я гений.

– Сегодня опять?

– А то! Нет что ли?