«Зенит» обыграл «Спартак» в ретроматче. Победный гол у Широкова

Вопрос к адекватам от Зенита - где завтра в Питере посоветуете посмотреть матч ( спорт бар)с женой без "последствий" ?
Ветераны «Зенита» переиграли «Спартак» на «Петровском» – 2:0. Решающий мяч на 24-й минуте забил бывший спартаковец Роман Широков.
Второй гол с передачи Андрея Аршавина забил Александр Кержаков на 49-й минуте.
Завтра, 9 июля, основные команды «Зенита» и «Спартака» разыграют на «Газпром Арене» Суперкубок России.
- Матч прошел из 2 таймов по 40 минут.
- Встречу в поле обслуживал Алексей Николаев.
- Все билеты на матч были проданы.