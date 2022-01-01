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«Зенит» обыграл «Спартак» в ретроматче. Победный гол у Широкова

Ветераны «Зенита» переиграли «Спартак» на «Петровском» – 2:0. Решающий мяч на 24-й минуте забил бывший спартаковец Роман Широков.

Второй гол с передачи Андрея Аршавина забил Александр Кержаков на 49-й минуте.

Завтра, 9 июля, основные команды «Зенита» и «Спартака» разыграют на «Газпром Арене» Суперкубок России.

  • Матч прошел из 2 таймов по 40 минут.
  • Встречу в поле обслуживал Алексей Николаев.
  • Все билеты на матч были проданы.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:42
Комментарии15
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    Рейтинг: +32169

    VVM1964 3 минуты назад

    Вопрос к адекватам от Зенита - где завтра в Питере посоветуете посмотреть матч ( спорт бар)с женой без "последствий" ?

    0
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    Рейтинг: +26

    Лицом_на_клаве 4 минуты назад

    Предложение «Зенит» обыграл «Спартак» уже набило оскомину. Это уже банальность и ежегодная рутина.

    1
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    Рейтинг: +167

    7:1 24 минуты назад

    старые кричалки, старые флаги с антресолей, петровский (!!!). не, правда было круто.

    2
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    Рейтинг: +6753

    Из Твери Леха 29 минут назад

    Неплохой матч. Надеялся, что будет больше легов, а оказался всего один...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +11117

    Алексей З 38 минут назад

    По кайфу эта Х...ня !
    Любителям Романцева и подобной ху..и..ты, владение мячом , никак не влияет на счёт на табло. Что вы создали ?
    Теперь тупорогим понятно , почему европейцы тренируют наши команды ?

    2
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    Рейтинг: +748

    Riot Zero 42 минуты назад

    Да, матч был шикарен, надеюсь на этой ветке срача среди болел Зенита и Спартака не будет.

    9
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    Рейтинг: +1691

    gor77 44 минуты назад

    Мастерство не ржавеет!!!
    И хрен с ним, что скорости другие.
    МОЛОДЦЫ!!!

    1
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    Рейтинг: +1254

    Toomans 45 минут назад

    Шикарное мероприятие! Спасибо нашим легендам (и Зенита и Спартака) за такой матч)Тихонов и Аленичев - монстры. В таком возрасте отыграть от звонка до звонка дорогого стоит)Хлестов очень удивил)Самедов наиграл на две красных, конечно)))Филимонов на выходах играл отменно, не давал себя обмануть. Связка Кержа и Аршавина - это нестареющая классика. Гол на загляденье, как в старые добрые! Очень был рад видеть Александра Спивака! Ностальгия)Про наш Т-44 и говорить нечего - в прекрасной форме! В общем, остался очень доволен увиденным. Победила дружба!

    8
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    Рейтинг: +11117

    Алексей З > Toomans 34 минуты назад

    Я могу ошибаться.,но НЕТ Легенд у Зенита.
    Господа , но не легендарный это клуб!!!!!!!!!!!!!!!
    Боже мой, ну тогда и АНЖИ легендарный клуб , с Это-о и прочей приблудой.
    Не в обиду.

    1
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    Рейтинг: +10802

    knikos 45 минут назад

    Быстров лучше бы за Спам играл . Пустое место ... Тимоха - лучший ! Настоящий танк , даже в свои годы . Самедов как был , так и остался подлянщик "краснокарточный". Окрошидзе - класс , не ожидал . Моментов много было у обеих команд , побольше голов , было бы лучше .

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    Рейтинг: +634

    Fju-2 46 минут назад

    Романцев без сигареты выглядел как-то странно.
    А вот 32 зуба у Цветкова - как обычно!))

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