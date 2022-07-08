Чистяков: «Хочу поиграть в Европе. Подвинусь по деньгам, если нужно»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что хочет играть в Европе.

– Я хотел бы поиграть в Европе: в Испании или в Англии.

Но мне нравится здесь. Питер, «Зенит» – это топ. Но в дальнейшем, дай бог, если появится возможность, то я хотел бы попробовать свои силы в Европе.

– А если придется по деньгам подвинуться?

– Подвинусь. А что делать? Нужно попробовать.